أولمبياد باريس - حكيمي: نشعر بخيبة أمل.. وسنقاتل ضد مصر من أجل البرونزية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 20:13

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب - الأرجنتين - باريس 2024

شدد أشرف حكيمي نجم المغرب على أن منتخب بلاده سيقاتل من أجل الفوز على مصر وتحقيق الميدالية البرونزية.

ويلعب المغرب أمام مصر يوم الخميس ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس.

وكتب حكيمي عبر حسابه على إنستجرام: "نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من فرنسا، لكننا سنقاتل من أجل الحصول على الميدالية البرونزية".

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وخسر منتخب المغرب أمام إسبانيا 2-1 في نصف نهائي أولمبياد باريس بعدما كان متقدما بهدف.

فيما خسر منتخب مصر على يد نظيره الفرنسي مستضيف البطولة بنتيجة 3-1 بعد وصول المباراة إلى شوطين إضافيين.

وتقام المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا.

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