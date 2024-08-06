كرة نسائية - النصر يتعاقد مع نجمة ريال مدريد
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 19:39
كتب : FilGoal
أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع اللاعبة البرازيلية كاثلين سوزا.
وانضمت سوزا إلى صفوف فريق السيدات بنادي النصر قادمة من ريال مدريد.
وأعلن النصر عبر موقعه الرسمي تعاقده مع سوزا حتى صيف 2026.
مـن مراسـم التوقيـع 🤩💛#KathellenIsYellow ✨ pic.twitter.com/P39CVQWkPO— سيدات النصر (@AlNassrFCW) August 6, 2024
وانضمت سوزا لصفوف النصر لتعزيز خط دفاع النادي السعودي
ويحمل نادي النصر لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري السعودي للسيدات بعدما جمع 37 نقطة خلال 14 مباراة.
وحل أهلي جدة في المركز الثاني، فيما جاء الشباب والقادسية في المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب المسابقة.
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