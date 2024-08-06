كرة نسائية - النصر يتعاقد مع نجمة ريال مدريد

أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع اللاعبة البرازيلية كاثلين سوزا.

وانضمت سوزا إلى صفوف فريق السيدات بنادي النصر قادمة من ريال مدريد.

وأعلن النصر عبر موقعه الرسمي تعاقده مع سوزا حتى صيف 2026.

وانضمت سوزا لصفوف النصر لتعزيز خط دفاع النادي السعودي

ويحمل نادي النصر لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري السعودي للسيدات بعدما جمع 37 نقطة خلال 14 مباراة.

وحل أهلي جدة في المركز الثاني، فيما جاء الشباب والقادسية في المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب المسابقة.