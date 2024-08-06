في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير كأس مصر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 18:51

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

رغم رفض الزمالك والمصري وغياب الأهلي أعلن اتحاد الكرة استكمال مسابقة كأس مصر وإليكم الكواليس.

علم FilGoal.com كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأسفر الاجتماع الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر عن الموافقة بالأغلبية على استكمال البطولة بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - رقم قياسي في الحضور الجماهيري لمنافسات السيدات بكرة اليد أولمبياد باريس - سلة.. صربيا تحقق العودة الأكبر في التاريخ أمام أستراليا وتصعد لنصف النهائي بعد توديع الأولمبياد.. رينارد يرحل عن تدريب سيدات فرنسا خبر في الجول - الزمالك يبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال كأس مصر في المواعيد المعلنة

وقال أحمد نبيل مدير الكرة الذي حضر الاجتماع ممثلا عن أبو قير للأسمدة قال لـFilGoal.com : "أندية الأهلي ومودرن سبورت وفاركو وسموحة فقط لم تحضر الاجتماع من مجموع 16 ناديا".

وأضاف "اتحاد الكرة يرغب في الانتهاء من بطولتي الدوري وكأس مصر من أجل فتح القيد. الأندية التي ستلعب في إفريقيا ترغب في التركيز على المشاركة القارية ومنها الزمالك والمصري رفضا استكمال الكأس في المواعيد المعلنة".

وتابع "بعض الأندية في الدوري الممتاز رفضت استكمال كأس مصر بداعي الإجهاد. إجمالا سيتم استكمال البطولة بعد موافقة الأغلبية ومن يرغب في عدم الاستكمال عليه أن يعتذر عن عدم المشاركة".

وأتم "نادي أبو قير يؤيد استكمال البطولة رغم المعوقات التي تؤثر على الفريق لعدم اكتمال القائمة ورحيل أكثر من لاعب. الطريق حاليا هو لعب مباريات الأدوار التالية كل 4 أيام للانتهاء من البطولة نهاية أغسطس".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر، وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا، وطالب بتعديل المواعيد، نظرا لضغط المباريات وخوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق.

مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب سيحسم قراره النهائي بشأن استكمال المسابقة خلال ساعات وهذا ما أكد عليه عبد الواحد السيد مدير الكرة عبر موقع ناديه الرسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي لم يحضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأن الأهلي أبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا.

كما طلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة فتح القيد المحلي قبل انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق بعد عدة أيام.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمس الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل.

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

كأس مصر الأهلي الزمالك
نرشح لكم
فوت ميركاتو: الأهلي يحاول ضم كورزاوا لاعب سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق المريخ: لدينا نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل عضو إدارة الإسماعيلي: الأهلي لم يتقدم بعرض لضم عمر الساعي.. وهذا موقف إيهاب جلال وليد دعبس : تراجعت عن الاستقالة.. وقرار الرئيس السيسي بشأن رفعت يثلج الصدور مران الزمالك - تدريبات خاصة لـ نبيل عماد.. وإراحة أوباما قبل مواجهة زد كرة نسائية - الأهلي يعلن التعاقد مع 3 لاعبات خبر في الجول - الزمالك يبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال كأس مصر في المواعيد المعلنة خبر في الجول – الأهلي يبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال كأس مصر في المواعيد المعلنة
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الحلم اليوم أصبح حقيقة.. وأوجه التحية لأمي والعالم العربي 7 دقيقة | باريس 2024
فوت ميركاتو: الأهلي يحاول ضم كورزاوا لاعب سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق 19 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - إلى النهائي.. إيمان خليف تفوز على بطلة تايلاند وتنافس على الميدالية الذهبية 28 دقيقة | باريس 2024
المريخ: لدينا نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل 49 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 6 أغسطس 50 دقيقة | باريس 2024
سكاي: سان جيرمان يبدأ التفاوض بشأن سانشو ساعة | الكرة الأوروبية
عضو إدارة الإسماعيلي: الأهلي لم يتقدم بعرض لضم عمر الساعي.. وهذا موقف إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
وليد دعبس : تراجعت عن الاستقالة.. وقرار الرئيس السيسي بشأن رفعت يثلج الصدور ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ