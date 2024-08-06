في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير كأس مصر

رغم رفض الزمالك والمصري وغياب الأهلي أعلن اتحاد الكرة استكمال مسابقة كأس مصر وإليكم الكواليس.

علم FilGoal.com كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأسفر الاجتماع الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر عن الموافقة بالأغلبية على استكمال البطولة بشكل طبيعي.

وقال أحمد نبيل مدير الكرة الذي حضر الاجتماع ممثلا عن أبو قير للأسمدة قال لـFilGoal.com : "أندية الأهلي ومودرن سبورت وفاركو وسموحة فقط لم تحضر الاجتماع من مجموع 16 ناديا".

وأضاف "اتحاد الكرة يرغب في الانتهاء من بطولتي الدوري وكأس مصر من أجل فتح القيد. الأندية التي ستلعب في إفريقيا ترغب في التركيز على المشاركة القارية ومنها الزمالك والمصري رفضا استكمال الكأس في المواعيد المعلنة".

وتابع "بعض الأندية في الدوري الممتاز رفضت استكمال كأس مصر بداعي الإجهاد. إجمالا سيتم استكمال البطولة بعد موافقة الأغلبية ومن يرغب في عدم الاستكمال عليه أن يعتذر عن عدم المشاركة".

وأتم "نادي أبو قير يؤيد استكمال البطولة رغم المعوقات التي تؤثر على الفريق لعدم اكتمال القائمة ورحيل أكثر من لاعب. الطريق حاليا هو لعب مباريات الأدوار التالية كل 4 أيام للانتهاء من البطولة نهاية أغسطس".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر، وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا، وطالب بتعديل المواعيد، نظرا لضغط المباريات وخوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق.

مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب سيحسم قراره النهائي بشأن استكمال المسابقة خلال ساعات وهذا ما أكد عليه عبد الواحد السيد مدير الكرة عبر موقع ناديه الرسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي لم يحضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأن الأهلي أبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا.

كما طلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة فتح القيد المحلي قبل انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق بعد عدة أيام.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمس الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل.

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته.