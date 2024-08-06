بعد توديع الأولمبياد.. رينارد يرحل عن تدريب سيدات فرنسا
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
أعلن منتخب فرنسا للسيدات رحيل مدربه هيرفي رينار.
ويقود رينار منتخب فرنسا للسيدات منذ مارس 2023.
المدرب الفرنسي قاد منتخب بلاده خلال أولمبياد باريس والذي أقصي منها في دور ربع النهائي بعد الخسارة من البرازيل بهدف في الدقائق الأخيرة.
في وقت سابق كان موقع فوت ميركاتو قد أشار إلى أن منتخبي مصر ونيجيرا يفاوضان رينارد ليقودهما خلال الفترة المقبلة.
وفاز رينار بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.
كما سبق له قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018، والسعودية في كأس العالم 2022.
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