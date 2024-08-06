أولمبياد باريس - رقم قياسي في الحضور الجماهيري لمنافسات السيدات بكرة اليد
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 18:36
كتب : FilGoal
شهدت منافسات ربع نهائي سيدات كرة اليد بأولمبياد باريس رقما قياسيا في الحضور الجماهيري.
وأشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد بالرقم القياسي الذي شهدته مباراة فرنسا ضد ألمانيا.
وتغلب منتخب سيدات فرنسا على ألمانيا بنتيجة 26-23 في ربع نهائي منافسات كرة اليد.
وشهدت المباراة رقما قياسيا لمنافسات السيدات بعد حضور 26 ألف و548 مشجع.
وكان منتخب الدنمارك أول المتأهلين بمنافسات السيدات لكرة اليد بعد الفوز على هولندا.
وتختتم منافسات ربع النهائي بمباراتي المجر ضد السويد ثم النرويج أمام البرازيل.
بينما تنطلق مباريات ربع النهائي بمنافسات الرجال غدا الأربعاء.
ويلعب منتخب مصر أمام إسبانيا في ربع النهائي في العاشرة والنصف صباحا.
ويسعى الفراعنة لتحقيق ميدالية تاريخية لتصبح أول ميدالية في تاريخ الألعاب الجماعية لمصر.
نرشح لكم
بعد توديع الأولمبياد.. رينارد يرحل عن تدريب سيدات فرنسا أولمبياد باريس - سلة.. صربيا تحقق العودة الأكبر في التاريخ أمام أستراليا وتصعد لنصف النهائي أولمبياد باريس - جمال علام يطالب المنتخب الأولمبي بنسيان مواجهة فرنسا أولمبياد باريس - النني إلى لاعبي مصر: ارفعوا رؤوسكم.. ووعدنا مع المغرب من أجل حلم البرونزية بعد الخسارة من فرنسا.. ميكالي: حان الوقت لرفع رؤوسنا وسنستمر في القتال أولمبياد باريس - محمد جبر يفجر مفاجأتين ويتأهل لنصف النهائي.. وخروج ثنائي أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها أولمبياد باريس – مصطفى عبد الخالق يودع منافسات رمي الرمح