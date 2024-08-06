أولمبياد باريس - رقم قياسي في الحضور الجماهيري لمنافسات السيدات بكرة اليد

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

صالة ليل - سيدات كرة يد

شهدت منافسات ربع نهائي سيدات كرة اليد بأولمبياد باريس رقما قياسيا في الحضور الجماهيري.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد بالرقم القياسي الذي شهدته مباراة فرنسا ضد ألمانيا.

وتغلب منتخب سيدات فرنسا على ألمانيا بنتيجة 26-23 في ربع نهائي منافسات كرة اليد.

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وشهدت المباراة رقما قياسيا لمنافسات السيدات بعد حضور 26 ألف و548 مشجع.

وكان منتخب الدنمارك أول المتأهلين بمنافسات السيدات لكرة اليد بعد الفوز على هولندا.

وتختتم منافسات ربع النهائي بمباراتي المجر ضد السويد ثم النرويج أمام البرازيل.

بينما تنطلق مباريات ربع النهائي بمنافسات الرجال غدا الأربعاء.

ويلعب منتخب مصر أمام إسبانيا في ربع النهائي في العاشرة والنصف صباحا.

ويسعى الفراعنة لتحقيق ميدالية تاريخية لتصبح أول ميدالية في تاريخ الألعاب الجماعية لمصر.

أولمبياد باريس كرة يد رقم قياسي
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