خبر في الجول - الزمالك يبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال كأس مصر في المواعيد المعلنة

أبلغ الزمالك مسؤولي اتحاد الكرة المصري موقفه من استكمال منافسات كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024 في المواعيد المعلنة قبل أيام قليلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأن الزمالك أبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا، وطالب بتعديل المواعيد، نظرا لضغط المباريات وخوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق.

مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب سيحسم قراره النهائي بشأن استكمال المسابقة خلال ساعات.

وكان الأهلي قد أبلغ مسؤولي اتحاد الكرة برفضه استكمال بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024 في المواعيد المعلنة قبل أيام قليلة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي لم يحضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأن الأهلي أبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا.

كما طلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة فتح القيد المحلي قبل انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق بعد عدة أيام.

على الجانب الآخر اقترح اتحاد الكرة على الأهلي لعب بطولة كأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين في المواعيد المحددة وهو الاقتراح الذي قوبل أيضا بالرفض من قبل الأهلي.

عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أكد ما انفرد به FilGoal.com.

وقال مدير الكرة عبر موقع ناديه الرسمي إن الزمالك لم يوافق خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، الذي عُقد اليوم على المشاركة في بطولة كأس مصر في المواعيد المحددة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف السيد أن الزمالك طلب تأجيل مباريات كأس مصر، كما طلب أكثر من نادٍ تأجيل مباريات البطولة كي يحصل اللاعبون على فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشدد عبد الواحد السيد على أن الزمالك لم يرفض المشاركة في بطولة كأس مصر ولكنه رفض المواعيد المحددة من اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة، على أن يتم التنسيق مع إدارة النادي لمعرفة الموقف النهائي بشأن قرار المشاركة في الكأس لاتخاذ القرار النهائي.

وكان اتحاد الكرة حدد يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري موعداً لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر.

وأسفر الاجتماع الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر عن الموافقة بالأغلبية على استكمال البطولة بشكل طبيعي.

وقررت الأندية استكمال بطولة كأس مصر في المواعيد المعلنة من اتحاد الكرة قبل أيام قليلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمس الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل.

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته