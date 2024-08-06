أولمبياد باريس - سلة.. صربيا تحقق العودة الأكبر في التاريخ أمام أستراليا وتصعد لنصف النهائي

حقق منتخب صربيا لكرة السلة للرجال عودة كبيرة أمام أستراليا وفاز عليه في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وفاز منتخب صربيا على أستراليا بنتيجة 95-90 بعد مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وفي الشوط الأول من المباراة تأخر منتخب صربيا بنتيجة 44-20، أي بفرق 24 نقطة، واستطاع العودة ليحقق الفوز، وتصبح العودة والفوز بعد التأخر بفارق 24 نقطة هي أكبر عودة لأي منتخب في تاريخ الأولمبياد.

وتألق نيكولا يوكيتش نجم صربيا وأفضل لاعب في دوري NBA خلال المباراة وسجل 21 نقطة وأكمل 14 متابعة و8 تمريرات مساعدة.

منتخب صربيا قد يصطدم في نصف النهائي بمنتخب أمريكا الذي سيلعب ضد البرازيل بعد عدة ساعات.