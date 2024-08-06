خبر في الجول – الأهلي يبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال كأس مصر في المواعيد المعلنة

أبلغ الأهلي مسؤولي اتحاد الكرة برفضه استكمال بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024 في المواعيد المعلنة قبل أيام قليلة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لم يحضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأن الأهلي أبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا.

كما طلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة فتح القيد المحلي قبل انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق بعد عدة أيام.

على الجانب الآخر اقترح اتحاد الكرة على الأهلي لعب بطولة كأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين في المواعيد المحددة وهو الاقتراح الذي قوبل أيضا بالرفض من قبل الأهلي.

وأسفر الاجتماع الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر عن الموافقة على استكمال البطولة بشكل طبيعي.

وقررت الأندية استكمال بطولة كأس مصر في المواعيد المعلنة من اتحاد الكرة قبل أيام قليلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمس الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل.

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته