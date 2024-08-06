في غياب الأهلي.. الأندية توافق على استكمال كأس مصر بعد الاجتماع مع اتحاد الكرة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 17:26

كتب : أحمد الخولي

شعار اتحاد الكرة

أسفر الاجتماع الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر عن الموافقة على استكمال البطولة بشكل طبيعي.

وشهد الاجتماع غياب مسؤولي الأهلي عن الاجتماع.

وقررت الأندية استكمال بطولة كأس مصر في المواعيد المعلنة من اتحاد الكرة قبل أيام قليلة.

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وأعلن اتحاد الكرة استكمال كأس مصر بشكل طبيعي بعد موافقة الأندية وذلك عبر المركز الإعلامي للاتحاد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمس الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل.

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تنتهي بطولة كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل فتح باب القيد المحلي.

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