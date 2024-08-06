"ساعدوا الكوكب وأكلوا الأغنياء".. ناشطون بيئيون يقتحمون قصر ميسي "غير القانوني"

اقتحمت مجموعة من النشطاء البيئيين يطلق عليهم المستقبل الأخضر قصر ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي في مدينة إيبيزا الإسبانية.

وصورت المجموعة أنفسهم وهم يخربون قصره، وكتبوا لافتة "ساعدوا الكوكب وأكلوا الأغنياء".

وكتبت المجموعة عبر موقع X "القصر عبارة عن بناء غير قانوني حصل عليه لاعب كرة القدم مقابل مبلغ باهظ قدره 11 مليون يورو".

وأضافت "بينما يحدث هذا، توفي في جزر البليار وحدها 2-4 أشخاص كنتيجة مباشرة لموجة الحر".

وأكملت "الطبقة الغنية التي تعد 1% من سكان الكوكب مسؤولون عن نفس كمية انبعاثات الكربون التي يتحملها الثلثان الأفقر. وهذا ممكن فقط لأن السلطات العامة تدعم النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدد الحياة".

وأنهت "أن هذا مجرد مثال آخر على أن القانون لا يعمل بنفس الطريقة بالنسبة للجميع".