عضو إدارة الأهلي ينتقد مسؤولي اتحاد الكرة: التأجيلات وفقا للائحة وليست منحة منكم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 16:48

كتب : FilGoal

الأهلي ضد المقاولون العرب

انتقد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة عن أن تأجيلات مباريات ناديه هي السبب في طول الموسم الكروي.

وكتب الجارحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء قائلا: "تصريحات غريبة وعجيبة من مسؤولي اتحاد الكرة".

وواصل "لكن الحقيقة أنه لا يوجد في العالم كله لاعبين من فريق واحد خاضوا ما يقرب من 60 مباراة في موسم مع النادي والمنتخب بلا راحة".

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وتابع "هؤلاء اللاعبين هم رأس مال الأهلي والمنتخب الوطني وهم قبل ذلك بشر وليس من الطبيعي أن يتحملوا كل هذا الضغط.".

وأتم الجارحي حديثه "ومؤجلات الأهلي جاءت وفقًا للائحة وليست منحة من رئيس اتحاد أو عضو مجلس إدارة أو مشرف على لجنة مسابقات".

وكان الأهلي تبقى له العديد من المباريات المؤجلة بسبب مشاركته في دوري السوبر الإفريقي إلى جانب كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

الأهلي محمد الجارحي اتحاد الكرة
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