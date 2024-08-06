بعد الاجتماع الهام.. موندو ديبورتيفو: برشلونة يتفق مع لايبزيج لضم أولمو

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا - ألمانيا

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع نظيره لايبزيج للتعاقد مع داني أولمو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الإسباني لفت الأنظار بقوة في بطولة يورو 2024 التي قاد بلاده لتحقيق لقبها قبل أسابيع.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الاتفاق ينص على دفع النادي الكتالوني 55 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين مكافآت نظير التعاقد مع أولمو.

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وأفادت الصحيفة أن عقد أولمو سيمتد حتى 2030.

وكانت الصحيفة أشارت في وقت سابق إلى عقد اجتماع هام بين ديكو المدير الرياضي للنادي الإسباني رفقة أولمو ووكيله مع إدارة لايبزيج لتغيير العرض المالي والتوصل لاتفاق للتعاقد معه.

وعلى الجانب الآخر أكد أيضا فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق الشفهي تم واللاعب في طريقه للانتقال إلى برشلونة.

وجذب أولمو بطل يورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا اهتمام مانشستر سيتي كذلك.

ولكن أولمو يفضل العودة إلى إسبانيا وبالتحديد برشلونة حيث كان ناشئا قبل أن يترك النادي في عام 2015.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.

الدوري الإسباني الدوري الألماني داني أولمو لايبزيج برشلونة
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