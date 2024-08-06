بعد الخسارة من فرنسا.. ميكالي: حان الوقت لرفع رؤوسنا وسنستمر في القتال

وجه البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي رسالة إلى متابعيه بعد الخسارة من فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا بنصف النهائي 3-1 عقب اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 1-1 قبل أن يسجل منتخب فرنسا هدفين مستغلا طرد عمر فايد المبكر في الأشواط الإضافية.

وكتب روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عبر حسابه على إنستجرام: "الآن حان الوقت لرفع رؤوسنا، والتركيز على المباراة المقبلة، سنستمر في القتال".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب في تمام السادسة من مساء بعد غدا الخميس.

وتقام المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية.

ويسعى الفراعنة لحصد ميدالية تاريخية هي الأولى من نوعها في الرياضات الجماعية بتاريخ مشاركات مصر أولمبيا.