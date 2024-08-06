"يواجهان الاستبعاد النهائي" ..القبض على حكمين في حالة سُكر قبل مباراة بـ دوري أبطال أوروبا

ألقت القوات البولندية القبض على حكمين تقنية الفيديو قبل مباراة دينامو كييف ضد رينجرز.

ومن المقرر أن يواجه دينامو كييف منافسه رينجرز في المباراة التي ستجمعهما اليوم في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحسب قناة تي في بي البولندية فإن تم القبض على الثنائي بارتوش فرانكوفسكي وتوماش موسيال الذي كان من المقرر أن يحكم مباراة دينامو كييف في غرفة الفيديو في حالة سكر.

وذكرت القناة أنهما كان يحملان علامة مرور أثناء حالة سكر شديدة.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد الثنائي من المباراة والاستعانة بتوماش كفياتكوفسكي وبافل مالك.

وعلى الجانب الآخر أصدر الاتحاد البولندي لكرة القدم بيانا حول الواقعة.

وجاء البيان كالتالي:

ستقوم لجنة الحكام البولندية بإجراء تحليل مفصل للوضع بعد ورود تقارير عن سلوك غير لائق من قبل اثنين من حكامنا الذين كان من المفترض تحكيمهما مباراة دينامو كييف ضد رينجرز في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تأكدت المعلومات المذكورة أعلاه، ستتقدم لجنة الحكام بطلب إلى الأمين العام للاتحاد لإنهاء العقود مع الحكمين، وسيتم أيضا إحالة القضية إلى اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد البولندي لكرة القدم، والتي قد تقرر فرض المزيد من العقوبات التأديبية.