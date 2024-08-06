رفض جيرونا.. ريليفو: براين زاراجوزا يختار الانتقال لـ فالنسيا لهذا السبب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

بريان زاراجوزا - بايرن ميونيخ

اختار براين زاراجوزا لاعب بايرن ميونيخ الانتقال إلى فالنسيا عن جيرونا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل زاراجوزا إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحسب موقع ريليفو فإن فالنسيا قدم عرضا لإعارة الجناح الإسباني من بايرن.

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وأفاد الموقع أن العرض عبارة عن إعارة مجانية ويتحمل جزء من راتبه، وهو ما وافق عليه بايرن.

وذكر الموقع أن بايرن وافق على عرض فالنسيا بسبب الضغط الجماهيري في ملعب ميستايا ولذلك يرغب النادي في أن يتكيف مع الضغوطات.

ووفقا للموقع فإن زاراجوزا أراد فالنسيا لأن المنافسة أقل ومن المحتمل أن يلعب بشكل أساسي.

واشتهر الجناح الإسباني كثيرا بعد مباراة فريقه السابق غرناطة ضد برشلونة في الموسم الماضي بعدما سجل هدفين وتألق كثيرا.

ولعب زاراجوزا 21 مباراة مع غرناطة الموسم الماضي قبل الانضمام لبايرن وخلالها سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع بايرن في 7 مباريات بواقع 171 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

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