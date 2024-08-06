أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها

طالب اتحاد السلاح من اللجنة الأولمبية المصرية بتحويل اللاعبة يارا الشرقاوي للتحقيق لدى لجنة الانضباط والقيم عقب تصريحاتها التي قالت فيها إنها لم تتلق الدعم المناسب قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخسرت يارا الشرقاوي أمام أريانا أريجو بنتيجة 15-5 في دور الـ 32 من منافسات فردي السيدات في سلاح الشيش.

ومع منتخب مصر للسيدات احتلن المركز الثامن بعد الخسارة من الصين في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن وكانت سيدات مصر خسرن ضد إيطاليا في ربع النهائي.

وجاء البيان كالتالي:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني تحويل اللاعبة يارا الشرقاوي إلى لجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية نظرا لما بدر منها من تجاوزات وإدعائها كذبا بعدم حصولها على الدعم اللازم واتهامها مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح بالتقصير بعد وداعها منافسات السلاح في أولمبياد باريس 2024.

وأرسل الاتحاد المصري للسلاح خطابا رسميا إلى المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 6 أغسطس والذي جاء فيه ما تقدمت به لاعبة سلاح الشيش يارا الشرقاوى على صفحتها الخاصة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإدعاءات كاذبة ضد الاتحاد المصري للسلاح واتهامه بالتقصير بتقديم الدعم اللازم لها ، وادعائها بالمشاركة بمعسكرات على نفقتها الخاصة.

وقدم الاتحاد المصري للسلاح في خطابه لائحة الانضباط والقيم والأخلاقيات للاتحاد المصرى للسلاح و بنوده لمن يسئ لسمعة الاتحاد.

كما أرفق الاتحاد المصري للسلاح في خطابه تذكرة الطيران التي أصدرها الاتحاد للمشاركة بالمعسكر الذى يسبق بطولة كأس العالم بفرنسا من 10 إلى 15 يناير 2024، حيث تكلف الاتحاد قيمة التذكرة في حين أن الإقامة كانت مجانية.

كما أرفق الاتحاد كشوفات مشاركة سيدات سلاح الشيش خلال الثلاث مواسم السابقة ( 20222021. ( 2023/2024 – 2022/2023 وإنجازات السلاح من عام 2016 إلى 2024 و مبين به التطور في التصنيف الدولي لجميع الأسلحة.

وطالب الاتحاد المصري للسلاح في خطابه بتحويل هذه الإدعاءات الكاذبة للاعبة يارا الشرقاوب للجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية.

وقالت يارا سابقا عبر "فيسبوك":

أولا: مبروك للبطل محمد السيد المتوج بالميدالية المصرية الأولى في الدورة، ومبروك للاتحاد المصري للسلاح على هذا الإنجاز الكبير.

ثانيا: الحمد لله الذي أنعم عليّ بمشاركة ثالثة في دورة من دورات الألعاب الأولمبية فهذا حلم كبير لأي رياضي في العالم.

ثالثا: طوال ممارستي للرياضة لم أود أبدا أن أتحدث عن أي شيء، أحببت العمل في صمت وأردت أن أترجم حبي للمبارزة بالإخلاص في التدريب، وما أكتبه حاليا ليس تبريرا للنتائج ولكن هو توضيح لما تم إتاحته لي في خلال السنوات السابقة بعد أولمبياد طوكيو.

وللأسف لم أحظ بالدعم المناسب لا ماديا ولا معنويا، لقد فزت بالبطولة الإفريقية عامين متتاليين كما نجحت في التأهل لدور الـ 64 الرئيسي ببطولة العالم في الـ 5 نسخ الماضية محققه العلامة الكاملة بدور المجموعات في آخر نسختين، واستطاعت التأهل لدور ال 64 الرئيسي بكأس العالم بصربيا 2023، ومتابعين السلاح يعلمون جيدا أن التأهل لدور ال 64 الرئيسي ليس سهلا.

عقب أولمبياد طوكيو 2021 لم أشارك في أي معسكر خارجي وشاركت في معسكر واحد في شهر يناير هذا العام على نفقتي الخاصة.

كما شاركت في 5 كؤوس عالم من 15 على مدار الـ 3 سنوات ولم أشارك في أي من بطولات الجائزة الكبرى من الـ 9 بطولات التي لُعبت من قبل.

قبل منافسات باريس لم يتم إتاحة أي إعداد للفريق حتى اللحظة النهائية قبل الأولمبياد فقد شارك الفريق في معسكر خارجي على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى عدم وجود مدرب منتخب لسلاح الشيش سيدات منذ شهر مارس.

ومع ذلك اجتهدت وحاولت ولم استسلم، وبالرغم من عدم توفر الدعم اللازم أقنعت نفسي أن الإرادة والاجتهاد كافيان لتحقيق حلمي ونجحت في تحسين العديد من نتائجي كما أخفقت في العديد وتعلمت من كل تجربة، ولكن الرياضة تتطلب الاحتكاك والتخطيط والمساعدة من مدربين.

ومع ذلك حصلت على أكثر من 30 ميدالية إفريقية متنوعة في جميع المراحل العمرية، كما توجت بـ 7 ميداليات ببطولة البحر الأبيض المتوسط من ضمنهم ذهبية الفردي، إضافة لـ 4 ذهبيات عربية.

وفي النهاية الرياضة تعني لي كل شيء وبفضل من الله سبحانه وتعالي والدعم العائلي نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات ورفعت علم بلدي مصر في العديد من المحافل الدولية وتشرفت بتمثيل وطني الذي أكن له كل الحب والتقدير.

من هي يارا الشرقاوي؟