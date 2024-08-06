تقرير: سان جيرمان يقترب من ضم ويليان باتشو

اقترب نادي باريس سان جيرمان من الاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لضم ويليان باتشو.

ويزامل باتشو، الدولي المصري عمر مرمورش في النادي الألماني.

وحسب فلوريان بليتينبرج الصحفي في شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن نادي العاصمة الفرنسية يقترب من الاتفاق مع فرانكفورت للتعاقد مع باتشو مقابل 45 مليون يورو.

وذكر بليتينبرج فإن المدافع الإكوادوري من المحتمل بأن يخضع للفحوصات الطبية خلال الأسبوع الجاري.

وضم فرانكفورت المدافع البالغ من العمر 22 عاما في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو.

وينتهي عقده في 2028.

ولعب 44 مباراة في جميع البطولات الموسم الماضي وصنع هدفين ولم يسجل وتلقى 8 إنذارات.