أولمبياد باريس – محمد السيد: هذا سر ثباتي وقت مباراة البرونزية.. ورسالة لأولياء الأمور

"شعوري لا أستطيع وصفه بالكلمات، ما حدث ليس شطارة مني بل توفيق من المولى عز وجل أنا أحاول فقط التطور والتحسن بشكل يومي" هكذا تحدث محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وحصد محمد السيد برونزيته في لعبة سلاح المبارزة وهي الأولى والأخيرة لمصر حتى الآن في الأولمبياد.

وعن الفيديو الخاص به أمام برج إيفل والذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وأنه سيفوز بميدالية في باريس قال: "الفيديو كان رسالة مني لنفسي لو شعرت بالملل أو تعرضت لهزائم كثيرة ألا أسقط وأواصل العمل والتدرب".

وواصل حديثه في مؤتمر صحفي "أشكر كل من دعمني وآمن بي وكل من ساندني قبل البطولة ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على الدعم والحلم مستمر للأولمبياد المقبلة لحصد ميدالية جديدة".

وعن كيف شعر بالثبات وقت اللعب على اللمسة الذهبية في مباراة البرونزية وهي النقطة الفاصلة التي جعلته ينتصر على منافسه قال: "الثبات الخاص بي ليس رياضيا بل جاء من قبل البطولة عن طريق قيام الليل والدعاء وقراءة سورة البقرة والصلاة على النبي".

وعن رسالته لأولياء الأمور بشأن أبنائهم اللاعبين قال محمد السيد: "اللاعبون الصغار من الطبيعي أن يشعروا بالتوتر وألا يفوزوا من أول مشاركة هذه أمور تأتي من خبرة اللعب في مختلف البطولات، أنصح أولياء الأمور بالتحلي بالهدوء مع اللاعبين وقت الخسارة وأن يعرفوا أن هؤلاء بشر وله طاقة".