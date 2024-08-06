أولمبياد باريس – محمد السيد: هذا سر ثباتي وقت مباراة البرونزية.. ورسالة لأولياء الأمور

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

محمد السيد - لاعب سلاح سيف المبارزة بعد الفوز بالميدالية البرونزية

"شعوري لا أستطيع وصفه بالكلمات، ما حدث ليس شطارة مني بل توفيق من المولى عز وجل أنا أحاول فقط التطور والتحسن بشكل يومي" هكذا تحدث محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وحصد محمد السيد برونزيته في لعبة سلاح المبارزة وهي الأولى والأخيرة لمصر حتى الآن في الأولمبياد.

وعن الفيديو الخاص به أمام برج إيفل والذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وأنه سيفوز بميدالية في باريس قال: "الفيديو كان رسالة مني لنفسي لو شعرت بالملل أو تعرضت لهزائم كثيرة ألا أسقط وأواصل العمل والتدرب".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس – استقبال جماهيري لـ محمد السيد في القاهرة أولمبياد باريس - محمد السيد: الحكم أخطأ في احتساب اللمسة الأولى.. وهذا سبب احتفال كريستيانو أولمبياد باريس – "هل حدث ذلك بالفعل".. محمد السيد يعلق بعد حصد الميدالية البرونزية

وواصل حديثه في مؤتمر صحفي "أشكر كل من دعمني وآمن بي وكل من ساندني قبل البطولة ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على الدعم والحلم مستمر للأولمبياد المقبلة لحصد ميدالية جديدة".

وعن كيف شعر بالثبات وقت اللعب على اللمسة الذهبية في مباراة البرونزية وهي النقطة الفاصلة التي جعلته ينتصر على منافسه قال: "الثبات الخاص بي ليس رياضيا بل جاء من قبل البطولة عن طريق قيام الليل والدعاء وقراءة سورة البقرة والصلاة على النبي".

وعن رسالته لأولياء الأمور بشأن أبنائهم اللاعبين قال محمد السيد: "اللاعبون الصغار من الطبيعي أن يشعروا بالتوتر وألا يفوزوا من أول مشاركة هذه أمور تأتي من خبرة اللعب في مختلف البطولات، أنصح أولياء الأمور بالتحلي بالهدوء مع اللاعبين وقت الخسارة وأن يعرفوا أن هؤلاء بشر وله طاقة".

محمد السيد أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس – مصطفى عبد الخالق يوعد منافسات رمي الرمح أولمبياد باريس - إسراء عويس تنهي منافساتها في تصفيات الوثب العالي أولمبياد باريس – غطس.. محمد فاروق يودع المنافسات أولمبياد باريس - تأهل عبد اللطيف منيع لمباراة البرونزية.. ومؤمن يودع في المصارعة أولمبياد باريس – بدا مصابا.. إيهاب عبد الرحمن يودع منافسات رمي الرمح من التصفيات أولمبياد باريس – جمباز.. صلاح يدعم جنى محمود والأخيرة ترد مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. تأهل محمد جبر إلى ربع النهائي أولمبياد باريس - بعد صورته المذهلة.. خسارة الراكب البرازيلي بسبب عدم وجود أمواج
أخر الأخبار
تقرير: سان جيرمان يقترب من الاتفاق لضم ويليان باتشو 40 ثاتيه | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – مصطفى عبد الخالق يوعد منافسات رمي الرمح 21 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - إسراء عويس تنهي منافساتها في تصفيات الوثب العالي 31 دقيقة | باريس 2024
رومانو: توتنام يجري محادثات أولية لضم سولانكي 31 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس – محمد السيد: هذا سر ثباتي وقت مباراة البرونزية.. ورسالة لأولياء الأمور 34 دقيقة | باريس 2024
عودة بعد 13 عاما؟ رومانو: أودينيزي أرسل عرضه لـ سانشيز 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – غطس.. محمد فاروق يودع المنافسات ساعة | باريس 2024
سجل 10 أهداف في ليفربول.. سكاي: ناشئ أرسنال السابق يخضع للفحوصات الطبية في يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ