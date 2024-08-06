عودة بعد 13 عاما؟ رومانو: أودينيزي أرسل عرضه لـ سانشيز
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 13:31
كتب : FilGoal
أرسل نادي أودينيزي عرضا إلى أليكسيس سانشيز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أليكسيس سانشيز
النادي : لاعب حر
وانتهى عقد المهاجم التشيلي مع إنتر ميلان بنهاية الموسم المنقضي ولذلك أصبح حرا.
وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن اللاعب التشيلي سيتخذ قراره النهائي بشأن العرض قريبا.
وفي حال اكتمال التعاقد بين أودينيزي وسانشيز، فستكون عودة بعد 13 عاما.
ورحل سانشيز إلى برشلونة في 2011 من أودينيزي مقابل 26 مليون يورو.
وطوال هذه الفترة المهاجم البالغ من العمر 35 عاما في أرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان مرتين ومارسيليا.
وشارك سانشيز في 33 مباراة الموسم الماضي مع إنتر وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.
وحصل سانشيز على بطولة الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي مع إنتر الموسم الماضي.
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