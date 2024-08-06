سجل 10 أهداف في ليفربول.. سكاي: ناشئ أرسنال السابق يخضع للفحوصات الطبية في يونايتد

يخضع تشيدو أوبي مارتين لاعب أرسنال السابق للفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن المهاجم الدنماركي سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء ثم التوقيع بشكل رسمي.

وانتهى عقد اللاعب البالغ من العمر 16 عاما مع أرسنال.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن مارتين رفض تجديد عقده مع أرسنال بسبب رؤيته أن ميكيل أرتيتا مدرب الفريق لن يعتمد عليه في الفريق الأول.

وتلقى مارتين العديد من العروض الخارجية بمبالغ أكبر لكنه فضل مشروع يونايتد حسبما ذكرت الشبكة.

وحصل المهاجم النيجيري الأصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي تحت 18 عاما الموسم الماضي بعدما سجل 32 هدفا.

وسجل مارتين الموسم الماضي 10 أهداف في مباراة واحدة في شباك ليفربول، إذ فاز أرسنال بنتيجة 14-3.