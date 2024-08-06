رومانو: مانشستر سيتي يوافق على عرض أتليتكو لضم ألفاريز

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 12:34

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وريال مدريد

وافق مانشستر سيتي على عرض أتليتكو مدريد للتعاقد مع جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النادي الإنجليزي وافق على عرض أتليتكو لضم المهاجم الأرجنتيني.

وأوضح رومانو أن العرض يبلغ 75 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو مكافآت.

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وسمح سيتي لألفاريز بالخضوع للفحوصات الطبية في مدريد عندما يتفق على بنود عقده مع أتليتكو.

وشدد رومانو أن عقد ألفاريز سيكون لمدة 5 أعوام وسيحصل على نسبة 100% من حقوق الصور.

وأفادت صحيفة أوليه أن روخيبلانكوس عرض عقدا بنفس القيمة المالية لألفاريز والذي يعادل ما عرضه سيتي في وقت سابق لتحسين راتبه السنوي، لكن سيتي كان سيحصل على نسبة 25% من حقوق الصور مقابل 75% للاعب ريفر بليت السابق.

وتلقى ألفاريز العديد من العروض كان أبرزها من باريس سان جيرمان قبل أن ينقض أتليتكو مدريد ليقترب من حسم الصفقة.

مساعدة من تشيلسي

يساعد تشيلسي نظيره أتليتكو مدريد ماليا عن طريق اقتراب حسمه للتعاقد مع سامو أومورديون مهاجم الفريق.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن تشيلسي سيدقع 45 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم العائد من الإعارة.

ماذا حدث؟

بدأ الأمر عندما زاد ألفاريز الغموش حول مستقبله مع سيتي.

وقال ألفاريز في تصريحات إعلامية على هامش تواجد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية: "في الموسم الماضي كنت أحد أكثر اللاعبين لعبا للدقائق في سيتي".

وأضاف "ولكن في النهاية، لا أحد يحب أن يتم تركه خارج المباريات الهامة، بل يحب الجميع أن يساهم".

وأوضح "سآخذ وقتي للتفكير بشأن ما أريده لنفسي، وسنرى".

وتلقى ألفاريز العديد من العروض للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبينما يحصل المهاجم الأرجنتيني على الكثير من الدقائق بالفعل، إلا أنه لا يجد مكانا في عدة مباريات كبيرة بسبب وجود إيرلينج هالاند.

رد جوارديولا

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "ألفاريز يريد اللعب في اللحظات المهمة، ولكن الآخرين أيضًا يريدون ذلك. لدينا 18 أو 19 لاعبًا يريدون لعب المباريات المهمة".

وأضاف المدرب الإسباني "لقد قال ألفاريز إن عليه التفكير في مستقبله، حسنًا، فليفكر في الأمر، بعد ذلك فليخبرنا".

وأكمل "لقد لعب كثيرًا. هل يريد المزيد؟ نعم، هذا جيد. لذا، نحن لا نفكر في استبداله".

وأتم بيب "أعلم أنه قال إنه سيفكر في مستقبله، سيتواصل وكيله بإدارة سيتي، وسنرى ما سيحدث".

لن نصمت بعد الآن

لم يصمت ألفاريز عند ذلك بل رد على جوارديولا.

وقال المهاجم للتلفزيون الأرجنتيني: "لم أقل شيئًا سيئًا، لقد قلت للتو إنني بحاجة إلى التفكير، كما أفعل دائمًا بعد كل موسم لتحقيق التوازن".

وأنهى حديثه "أقول دائمًا إنني أشعر بالارتياح في مانشستر سيتي، فالنادي عظيم".

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