بعد موسم واحد.. جيرونا يستعيد روميو على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

أوريول روميو

أعلن نادي جيرونا استعادة أوريول روميو من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي عن مدة الإعارة إذ ستكون لمدة موسم واحد فقط.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الإعارة مجانية، لكن مع تحمل جيرونا راتب اللاعب بالكامل.

وانتقل لاعب الوسط الإسباني إلى جيرونا في صيف 2022-2023 من ساوثهامبتون.

وتمكن برشلونة من التعاقد معه في الصيف الماضي مقابل 3.4 مليون يورو، حتى استعاده جيرونا مرة أخرى.

وكشف ماجيك دياز وكيل أعمال روميو في وقت سابق عن حقيقة رغبة جيرونا في استعادة خدماته.

وقال دياز لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يصل برشلونة أي عرض من جيرونا بشأن استعادة أوريل روميو".

وأجاب "موقفنا في حالة وصول عرض؟ ليس لديّ قرار بهذا الشأن الآن".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 37 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي وصنع هدف واحد ولم يسجل.

الدوري الإسباني أوريول روميو برشلونة جيرونا
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