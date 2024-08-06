إعادة الذكريات عقب تعيين جاياردو.. ريفر بليت يعلن ضم بيتزيلا بعد 9 أعوام

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 11:52

كتب : FilGoal

جيرمان بيتزيلا

أعلن نادي ريفر بليت التعاقد مع جيرمان بيتزيلا مدافع ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع بيتزيلا مع النادي الأرجنتيني حتى 2027.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الانتقال مقابل 4.5 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بيتيس الذي فعله ريفر بليت.

وبدأ المدافع البالغ من العمر 33 عاما مسيرته الكروية مع ريفر بليت قبل أن ينتقل إلى ريال بيتيس في 2015.

ثم رحل إلى فيورنتينا في 2017 وعاد مرة أخرى إلى بيتيس في 2021 حتى انتقل إلى ريفر بليت حاليا بعد 9 أعوام.

وحصل بيتزيلا على بطولة كأس العالم 2022 في قطر بالإضافة إلى كوبا أمريكا مرتين في النسختين السابقتين.

إعادة الذكريات

أعاد ريفر بليت الذكريات ليس فقط بالتعاقد مع بيتزيلا، بل أيضا بإعلان تعيين مارسيلو جاياردو مدربا للفريق الإثنين الماضي.

ووقع المدرب البالغ من العمر 48 عاما حتى 31 ديسمبر 2025.

وتولى جاياردو تدريب اتحاد جدة في الموسم الماضي في تجربة لم يشهد لها النجاح لتتم إقالته في نهاية الموسم.

وحقق جاياردو المجد مع بليت ويعتبر أحد المدربين التاريخيين للفريق.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

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