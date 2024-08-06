موندو ديبورتيفو: اجتماع هام يجمع برشلونة وأولمو مع لايبزيج لحسم الصفقة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - داني أولمو

يجتمع نادي برشلونة مع نظيره لايبزيج لحسم صفقة داني أولمو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الإسباني لفت الأنظار بقوة في بطولة يورو 2024 التي قاد بلاده لتحقيق لقبها قبل أسابيع.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني سيجتمع رفقة أولمو ووكيله مع إدارة لايبزيج لتغيير العرض المالي والتوصل لاتفاق للتعاقد معه.

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وكان عرض برشلونة حسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس بقيمة 55 مليون يورو + 7 ملايين كإضافات.

ومن المتوقع أن يتعاقد أولمو مع النادي الكتالوني لمدة ست مواسم، حسب التقارير.

وجذب أولمو بطل يورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا اهتمام مانشستر سيتي كذلك.

ولكن أولمو يفضل العودة إلى إسبانيا وبالتحديد برشلونة حيث كان ناشئا قبل أن يترك النادي في عام 2015.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.

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