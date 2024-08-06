لتعويض كييزا.. كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يتفاوض مع بورتو لضم جالينو

دخل نادي يوفنتوس في مفاوضات مع نظيره بورتو للتعاقد مع ويندرسون جالينو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن يوفنتوس دخل في مفاوضات مع بورتو لضم الجناح البرتغالي، لكن لن يدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 60 مليون يورو.

وحسب الموقع فإن النادي الإيطالي يسعى للتوصل إلى اتفاق مع بورتو مقابل 30-40 مليون يورو مع إضافة تياجو ديالو مدافع الفريق على سبيل الإعارة.

ويلعب جالينو في الجناح الأيسر والذي يعد نفس مركز فيديريكو كييزا الذي خرج من حسابات تياجو موتا المدير الفني للفريق.

ولعب جالينو 48 مباراة مع بورتو في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 12 آخرين.

وقال موتا للصحفيين: "فيديريكو كييزا وجميع اللاعبين الآخرين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباراة الودية ضد بريست، ليسوا جزءا من المشروع، لقد كنا واضحين معهم، عليهم العثور على ناد جديد".

واختتم "لقد تم اتخاذ القرار وعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن".

وكان خارج المباراة كل من كييزا وفويتشيك تشيزني وويستون ماكيني وماتيا دي شيليو وأرثر ميلو وفيليب كوستيتش وهانس نيكولوسي كافيليا ودانييلي روجاني.