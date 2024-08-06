أولمبياد باريس – جمباز.. صلاح يدعم جنى محمود والأخيرة ترد

دعم محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول جنى محمود لاعبة الجمباز الفني عقب مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

ونشرت جنى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو لها أثناء مشاركتها في الأولمبياد على أنغام أغنية "الأقصر بلدنا.

وجاء تعليق صلاح برموز تعبيرية لدعم اللاعبة المصرية.

وردت جنى محمود عليه قائلة: "شكرا يا مو، أنت السبب الرئيسي لمطاردتي أحلامي يوميا".

وتابعت "مشاهدتك تلعب تدفعني للأمام، الناس يقولون إننا متشابهان وهذا شيء رائع، استمر في التألق".

وودعت جنى لاعبة منتخب مصر للجمباز منافسات الأولمبياد بعدما احتلت المركز الـ58 في تصفيات الجمباز الفني برصيد 46.698 نقطة لتودع التصفيات حيث يتأهل أول 30 لاعب فقط للنهائيات.