مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب توقف مفاوضات عطية الله

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 02:53

كتب : أحمد الخولي

المغرب - إسبانيا - يحيى عطية الله

كشف مصدر من النادي الأهلي سبب توقف مفاوضات النادي مع المغربي يحيى عطية الله ظهير سوتشي الروسي.

جمال الشماخ

النادي : حسنية أغادير

يحيى عطية الله

النادي : سوتشي

الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نعم دخلنا في مفاوضات لضم يحيى عطية الله، لكن جمال الشماخ كان هدفنا الأول منذ البداية".

وأوضح" بالتالي حين اقتربنا من حسم صفقة الشماخ الآن، لم نكمل المفاوضات مع عطية الله".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي لضم جمال الشماخ وكيل يحيى عطية الله يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي وحقيقة دخول الزمالك عامر حسين: قلت الحل منذ زمن ولا أحد يستمع.. وهذا مصير كأس مصر والسوبر محمود صابر: لعب 120 دقيقة ضد باراجواي وفرنسا أثر علينا.. وسنقاتل لتحقيق البرونزية

وأكمل "تتبقى بعض الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة الشماخ بصورة نهائية".

وعلم FilGoal.com أن أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي البالغ 650 ألف دولار لضم الشماخ بسبب ضغط اللاعب للرحيل.

وكان النادي المغربي يريد مليون دولار مقابل بيع اللاعب في البداية.

ولكن الأهلي من جانبه أصر على عرضه الوحيد الذي قدمه مقابل 650 ألف دولار، ومع ضغط اللاعب للانتقال يتقرب الطرفان من التوصل للاتفاق.

الأهلي يحيى عطية الله جمال الشماخ
نرشح لكم
خبر في الجول - أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي لضم جمال الشماخ وكيل يحيى عطية الله يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي وحقيقة دخول الزمالك "الوقت المثالي للعب في إنجلترا".. وست هام يعلن التعاقد مع فولكروج اتحاد جدة يعلن التعاقد مع حارس مايوركا.. وموقف إيديرسون رومانو: مارسيليا يستهدف التعاقد مع رولي فشلت محاولات تشيلسي.. رومانو: جالاجر وافق على الانتقال لـ أتليتكو "أشعر بالتوتر قليلا لكن سعيد".. سان جيرمان يعلن التعاقد مع نيفيز وعودة ريناتو لـ بنفيكا الشباب السعودي يتعاقد مع بونافينتورا
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب توقف مفاوضات عطية الله 2 ساعة | ميركاتو
أولمبياد باريس - بعد صورته المذهلة.. خسارة الراكب البرازيلي بسبب عدم وجود أمواج 2 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول - أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي لضم جمال الشماخ 3 ساعة | الوطن العربي
وكيل يحيى عطية الله يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي وحقيقة دخول الزمالك 3 ساعة | ميركاتو
مهاب ياسر لـ في الجول: بعض الأندية حاولت استغلال ثغرة في تعاقدي ولكني فضلت الزمالك 3 ساعة | كرة سلة
عامر حسين: قلت الحل منذ زمن ولا أحد يستمع.. وهذا مصير كأس مصر والسوبر 3 ساعة | الدوري المصري
محمود صابر: لعب 120 دقيقة ضد باراجواي وفرنسا أثر علينا.. وسنقاتل لتحقيق البرونزية 4 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول – البنك الأهلي يتفق مع مودرن سبورت لضم عبد الكبير الوادي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ