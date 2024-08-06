مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب توقف مفاوضات عطية الله
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 02:53
كتب : أحمد الخولي
كشف مصدر من النادي الأهلي سبب توقف مفاوضات النادي مع المغربي يحيى عطية الله ظهير سوتشي الروسي.
جمال الشماخ
النادي : حسنية أغادير
يحيى عطية الله
النادي : سوتشي
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نعم دخلنا في مفاوضات لضم يحيى عطية الله، لكن جمال الشماخ كان هدفنا الأول منذ البداية".
وأوضح" بالتالي حين اقتربنا من حسم صفقة الشماخ الآن، لم نكمل المفاوضات مع عطية الله".
وأكمل "تتبقى بعض الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة الشماخ بصورة نهائية".
وعلم FilGoal.com أن أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي البالغ 650 ألف دولار لضم الشماخ بسبب ضغط اللاعب للرحيل.
وكان النادي المغربي يريد مليون دولار مقابل بيع اللاعب في البداية.
ولكن الأهلي من جانبه أصر على عرضه الوحيد الذي قدمه مقابل 650 ألف دولار، ومع ضغط اللاعب للانتقال يتقرب الطرفان من التوصل للاتفاق.
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