أولمبياد باريس - بعد صورته المذهلة.. خسارة الراكب البرازيلي بسبب عدم وجود أمواج

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 02:25

كتب : FilGoal

جابرييل ميدينا راكب الأمواج البرازيلي

تعرض راكب الأمواج البرازيلي جابرييل ميدينا لخسارة غريبة في نصف نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاء ذلك إثر عدم تمكنه من إيجاد الموج في المحاولة الثانية، أمام الأسترالي جاك روبنسون.

ومن المفترض أن يحقق كل لاعب رقما خلال محاولتين لركوب الأمواج، بدأ روبنسون وحقق 4.50 في المحاولة الأولى، ليتفوق عليه ميدينا ويحقق 6.33.

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وفي المحاولة الثانية سجل روبنسون 7.83، ليصل مجموعه إلى 12.33، ولكن هدأت حركة الأمواج ولم يتمكن ميدينا من إيجاد الموجة في المحاولة الثانية ليخسر المباراة.

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بعد هذه الخسارة حقق ميدينا البرونزية على حساب البيروفي ألونسو كوريا.

واشتهر ميدينا بصورة رائعة في بداية المنافسات الأولمبية، حيث تم التقاطها وكأنه واقف في الهواء فوق البحر.

وتقام منافسات الأمواج في تاهيتي التابعة للسيادة الفرنسية، وهذا سبب إقامتها في هذا التوقيت المتأخر الذي يعادل الصباح هناك.

جابرييل ميدينا راكب الأمواج البرازيلي جابرييل ميدينا ركوب الأمواج
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