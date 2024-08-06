خبر في الجول - أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي لضم جمال الشماخ

يقترب نادي حسنية أغادير المغربي من الموافقة على عرض الأهلي لضم ظهيره الأيسر جمال الشماخ.

وعلم FilGoal.com أن أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي البالغ 650 ألف دولار لضم الشماخ بسبب ضغط اللاعب للرحيل.

وكان النادي المغربي يريد مليون دولار مقابل بيع اللاعب في البداية.

ولكن الأهلي من جانبه أصر على عرضه الوحيد الذي قدمه مقابل 650 ألف دولار، ومع ضغط اللاعب للانتقال يتقرب الطرفان من التوصل للاتفاق.

من هو جمال الشماخ؟

جمال الشماخ لاعب مغربي من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

وبدأ مسيرته الكروية مع الناشئين في نادي حسنية أغادير، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2020.

ومع حسنية أغادير لعب جمال الشماخ 124 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 11 هدفا.