وكيل يحيى عطية الله يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي وحقيقة دخول الزمالك

كشف محسن المعادي وكيل الظهير المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي عن توقف مفاوضات الأهلي مع اللاعب ودخول الزمالك على الخط.

وقال المعادي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مفاوضات الأهلي مع يحيى عطية الله توقفت والنادي لديه خيار آخر".

وكشف "هناك مفاوضات من جانب الزمالك المهتم بضم اللاعب".

وأوضح "سوتشي الروسي ترك للفرق المصرية خياري الإعارة أو الشراء النهائي".

وتابع "الأرقام المبالغ فيها المنتشرة عبر وسائل الإعلام ليست حقيقية، ومطالب سوتشي لم تصل للملايين في حالة الإعارة".

وعن سبب توقف مفاوضات الأهلي قال: "كان هناك وكلاء آخرين في الصفقة، ورفض اللاعب ذلك لأني مدير أعماله وربما هذا لم يعجبهم وبالتالي ذهبوا لخيار آخر".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.