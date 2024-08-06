مهاب ياسر لـ في الجول: بعض الأندية حاولت استغلال ثغرة في تعاقدي ولكني فضلت الزمالك

أبدى مهاب ياسر لاعب الزمالك لكرة السلة سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق.

وقال ياسر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "جددت عقدي لأن ذلك كان الخيار الأفضل لي. أردت الاستمرار في بيتي".

وأضاف "سعيد بصفقات النادي وهي طريقنا للعودة إلى المنافسة".

وأكمل "طموحي هو التتويج ببطولة الدوري الإفريقي BAL مرة أخرى، ثم كأس العالم للأندية".

وأوضح "بعض الأندية حاولت استغلال الثغرات لضمي، ولكني قررت البقاء في الزمالك".

وأعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد مهاب ياسر لاعب فريق السلة للرجال.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك جدد تعاقد مهاب ياسر لمدة موسمين.

وكان يتبقى موسمين في تعاقد مهاب ياسر مع الزمالك أي كان ينتهي تعاقده في صيف 2026.

ويمتد تعاقد مهاب ياسر الجديد حتى صيف 2028.

ويبحث الزمالك عن تدعيم صفوفه للعودة لحصد الألقاب من جديد.

وتوج الزمالك بآخر ألقابه في دوري كرة السلة بموسم 2020 - 2021.