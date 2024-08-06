عامر حسين: قلت الحل منذ زمن ولا أحد يستمع.. وهذا مصير كأس مصر والسوبر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 01:45

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة عن مستجدات أزمة كأس مصر.

وبسؤاله عن حل أزمة الكأس الحالية قال حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قلت الحل منذ زمن ولكن لا أحد يستمع. الرابطة هي المسؤولة عن الدوري وحاولت مع الأندية ولكن لم تنجح".

وعن انتقادات عدة مدربين للمنظومة قال: "أيمن الرمادي منذ قدومه وهو يمدح الإمارات وينتقد الدوري المصري. كم نادٍ في الدوري الإماراتي؟ وهل يملك الدوري الإماراتي فريقا مثل الأهلي يشارك في هذا الكم من المباريات"؟

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وأكمل "ماذا نفعل مع كم المؤجلات؟ هل نطالب الأهلي والزمالك بالخسارة والخروج مبكرا من البطولات الإفريقية"؟

وأوضح "لدينا ارتباطات دولية تصل لقرابة 94 يوما، أي 3 أشهر أخذهم المنتخب وحده، إلى جانب بعض الارتباطات غير المدرجة في الأجندة الدولية".

وتابع "الأندية لا تساعدنا وتريد الحصول على كل شيء. تريد المشاركة في كل البطولات وتريد الراحة وتريد انضباط الأمور مثل أوروبا، هل هناك من يمنحنا ظروف أوروبا"؟

وعن مصير كأس مصر الذي كان من المفترض أن ينتهي بالكامل في أغسطس، وهو ما اعترضت عليه الأندية قال: "هناك اجتماع اليوم -الثلاثاء- في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر".

وأكمل "هناك عدة حلول لازمة الكأس غير الإلغاء، منها تأجيل نصف النهائي والنهائي".

وعن كأس السوبر المصري قال: "أرسلنا 3 مواعيد للسوبر المصري، اثنان منهما في شهر أكتوبر والثالث في شهر ديسمبر وبانتظار التنسيق مع الشركة الراعية في أبو ظبي".

وأخيرا عن إمكانية إقامة موسم استثنائي قادم قال: "الأندية ستشكل رابطة جديدة والرابطة ستشكل إدارة مسابقات جديدة ولا يمكن اتخاذ قرارات قبل ذلك".

عامر حسين الدوري المصري كأس مصر
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