محمود صابر: لعب 120 دقيقة ضد باراجواي وفرنسا أثر علينا.. وسنقاتل لتحقيق البرونزية

يرى محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي أن لعب 120 دقيقة ضد باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس أثر بالسلب على الفراعنة ضد فرنسا في نصف النهائي.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب ليون.

وقال صابر عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله، قدمنا كل ما لدينا والطرد أثر بشكل كبير علينا، لعبنا 120 دقيقة ضد باراجواي و120 دقيقة ضد فرنسا وهذا أثر علينا".

وأضاف "نتمنى التوفيق في المباراة المقبلة لتحقيق الميدالية البرونزية وإسعاد الجمهور، هذه هي الفرصة الأخيرة لهذا الجيل ولذلك كل لاعب سيبذل ضعف جهده لتحقيق ذلك".

وسيلعب منتخب فرنسا في النهائي ضد إسبانيا، بينما سيلعب منتخب مصر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية ضد المغرب الذي خسر أمام إسبانيا.

وسجل محمود صابر لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي هدف تقدم الفراعنة في شباك فرنسا.

ونجح منتخب مصر في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 62 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الأول الذي يسجله منتخب مصر في نصف نهائي الأولمبياد عبر التاريخ.

video:1