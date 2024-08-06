خبر في الجول – البنك الأهلي يتفق مع مودرن سبورت لضم عبد الكبير الوادي
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 01:04
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي البنك الأهلي مع نظيره مودرن سبورت إلى اتفاق لضم عبد الكبير الوادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
عبد الكبير الوادي
النادي : مودرن سبورت
وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي اتفق مع مودرن سبورت على الأمور المالية الخاصة بالصفقة.
وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب المغربي اتفق مع البنك الأهلي على التوقيع لمدة 3 أعوام.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 32 مباراة خلال الموسم الجاري مع مودرن سبورت في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين.
وجاء الجناح المغربي إلى الدوري المصري في موسم 2019-2020 من بوابة وادي دجلة قادما من اتحاد طنجة.
ثم انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة قبل أن تتحول إلى انتقال نهائي في موسم 2021-2022.
ورحل إلى مودرن سبورت قادما من سموحة في موسم 2022-2023.
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