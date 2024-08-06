خبر في الجول – البنك الأهلي يتفق مع مودرن سبورت لضم عبد الكبير الوادي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 01:04

كتب : عمرو نبيل

عبد الكبير الوادي - فيوتشر

توصل نادي البنك الأهلي مع نظيره مودرن سبورت إلى اتفاق لضم عبد الكبير الوادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي اتفق مع مودرن سبورت على الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب المغربي اتفق مع البنك الأهلي على التوقيع لمدة 3 أعوام.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 32 مباراة خلال الموسم الجاري مع مودرن سبورت في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

وجاء الجناح المغربي إلى الدوري المصري في موسم 2019-2020 من بوابة وادي دجلة قادما من اتحاد طنجة.

ثم انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة قبل أن تتحول إلى انتقال نهائي في موسم 2021-2022.

ورحل إلى مودرن سبورت قادما من سموحة في موسم 2022-2023.

الدوري المصري البنك الأهلي سموحة مودرن سبورت عبد الكبير الوادي
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