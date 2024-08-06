حلم نهائي الأولمبياد يتبخر وفرصة للبرونزية.. منتخب مصر يخسر في الوقت الإضافي من فرنسا

خسر منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب ليون.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي بعد الفوز على مصر في مباراة امتدت للوقت الإضافي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وسيلعب منتخب فرنسا في النهائي ضد إسبانيا، بينما سيلعب منتخب مصر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية ضد المغرب الذي خسر أمام إسبانيا.

ثلاثية فرنسا سجلها جان فيليب ماتيتا هدفين، وهدف من ميشيل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ الجديد.

بينما جاء هدف مصر الوحيد بقدم محمود صابر.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس للمرة الثالثة بعدما لعب مباراة نصف النهائي مرتين سابقا الأولى في عام 1928 وخسر ضد الأرجنتين، والثانية في عام 1964 وخسر من المجر.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بثقة وانطلاقة سريعة من ناحية اليسار من إبراهيم عادل الذي حصل على مخالفة في الدقيقة الأولى، وبعد تنفيذها انطلق بالكرة وسدد جوار القائم.

بعدها بدأ منتخب فرنسا الهجوم والمحاولات على مرمى مصر وسدد ميشيل أوليسيه كرة قوية أبعدها حسام عبد المجيد برأسه.

ووصلت الكرة إلى ماتيتا مهاجم فرنسا وقابلها بضربة رأسية لكنها مرت جوار قائم حمزة علاء.

ورد منتخب مصر بفرصة بعد انطلاقة من إبراهيم عادل من ناحية اليسار قابلها زيزو بتسديدة ضعيفة في وسط المرمى أمسك بها الحارس ريست بسهولة.

ومن ركلة ركنية لمنتخب فرنسا كاد المدافع لويك بادي أن يسجل بضربة رأسية لكن الكرة ارتدت من القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط منتخب فرنسا بكل قوة وسط تراجع من المنتخب المصري للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ووصلت الكرة إلى لاكازيت أمام المرمى بعد عرضية أبعدها حسام عبد المجيد بشكل خاطئ، لكنه سدد جوار القائم في فرصة خطيرة لفرنسا.

قذيفة صابر تهز الشباك

ومن هجمة مرتدة نجح منتخب مصر في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 62 عن طريق محمود صابر.

وجاء الهدف بعدما توغل صابر بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة كرة لم يستطع الحارس التصدي لها.

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ويعد الهدف هو الأول لمنتخب مصر في نصف نهائي الأولمبياد عبر التاريخ.

وكاد ماتيتا أن يسجل التعادل بضربة رأسية لكن حمزة علاء تألق وأبعد الكرة ببراعة إلى ركنية.

وضاعت فرصة التعادل على منتخب فرنسا في الدقيقة 75 بعدما اصطدمت الكرة بالقائم ثم العارضة، بعد رأسية أولى من لاكازيت ارتدت من القائم، ورأسية ثانية من لويك بادي اصطدمت بالقائم.

وأسفرت محاولات فرنسا عن هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق المهاجم جان فيليب ماتيتا الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة أوليسيه ثم سددها في شباك حمزة علاء.

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وأجرى روجيرو ميكالي تبديل مزدوج لمنتخب مصر بنزول أحمد عاطف وبلال مظهر بدلا من كريم الدبيس وأسامة فيصل، ليتحول أحمد نبيل "كوكا" لمركز الظهير الأيسر بدلا من الدبيس.

إثارة الوقت الضائع والفيديو ينقذ مصر

وشهد الوقت بدل الضائع إثارة كبيرة بعدما توقف اللعب لعدة دقائق من أجل مراجعة إمكانية احتساب ركلة جزاء لمنتخب فرنسا.

ولمست الكرة يد عمر فايد أثناء التحام هوائي مع لويك بادي.

واستمر اللعب في التوقف وخرج الحكم لمراجعة اللعبة لمعرفة هل هناك ركلة جزاء ولمسة يد على عمر فايد، أم هناك مخالفة وخطأ ضد لويك بادي.

وعاد الحكم الهندوراسي ليقرر عدم احتساب ركلة جزاء واحتساب خطأ لصالح عمر فايد ضد بادي.

وينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وتذهب إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي تعرض عمر فايد مدافع مصر للطرد بعدما حصل على الإنذار الثاني لتدخله بقوة على ديزير دو.

وفورا أجرى ميكالي التبديل الثالث لمصر بنزول المدافع محمد طارق بدلا من إبراهيم عادل.

ثم غادر محمود صابر الملعب وشارك بدلا منه زياد كمال.

واستغل منتخب فرنسا النقص العددي في صفوف مصر وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 99 برأسية من ماتيتا صاحب الهدف الأول أيضا.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول حصل زيزو على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء، وسددها بنفسه لكن الكرة مرت جوار القائم.

وأكمل ميشيل أوليسيه ثلاثية فرنسا وسجل في الدقيقة 109 بتسديدة يسارية ذهبت أرضية على يمين حمزة علاء.

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وفي الدقائق الأخيرة شارك محمد حمدي ومصطفى سعد بدلا من محمد شحاتة وأحمد سيد "زيزو".