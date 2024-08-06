أولمبياد باريس – استقبال جماهيري لـ محمد السيد في القاهرة

وصل منذ قليل محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة إلى مطار القاهرة، بعدما حقق ميدالية برونزية تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

وكان في استقبال البطل المصري، وفدا كبيرا من وزارة الشباب والرياضة، وأشرف البجيرمي رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، وعبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وفد من شركة روابط الرياضية، وطارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

كما كان هناك استقبال جماهيري كبير لبطل السلاح المصري، بعد تحقيقه إنجازا كبيرا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر تنظيم مؤتمرا صحفيا بمسرح المركز الأولمبي للاحتفال بالبطل المصري.

وحقق محمد السيد إنجازا تاريخيا وذلك بعد تحقيقه الميدالية الأولى لمصر في أولمبياد باريس والثانية للسلاح، ليسطر اسمه في تاريخ الرياضة المصرية.

وأصبح محمد السيد ثاني لاعب مصري يحقق ميدالية أولمبية في لعبة السلاح بعد اللاعب علاء الدين أبو القاسم الذي توج بفضية سلاح الشيش في أولمبياد لندن 2012.

وهنأ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، البطل المصري محمد السيد بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا معربا عن فخره واعتزازه ببطل السلاح المصري وبالمستوى الفني الذي ظهر به خلال الأولمبياد.

مشوار محمد السيد في باريس 2024

دور الـ 32: الفوز على الكولومبي جون إديسون 15-7.

دور الـ 16: الفوز على الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-10.

دور الـ 8: الفوز على البلجيكي نيسير لويولا 9-8 باللمسة الذهبية.

دور الـ 4: الخسارة من الفرنسي يانيك بوريل 15-8.

مباراة المركز الثالث: الفوز على المجري تيبور أندراسفي 8-7.

من هو محمد السيد

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.

يحتل المركز الـ 11 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

يشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.