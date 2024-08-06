بسبب مباراة مصر الأولمبي ضد فرنسا.. إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك ضد إنبي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 00:06

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنبي - سيف جعفر

قرر مراقب مباراة الزمالك ضد إنبي إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بها.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع 22 التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وأخطر مراقب المباراة الجهاز الإداري لكل فريق بقرار إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب عدم حضور الصحفيين بسبب مباراة مصر الأولمبي ضد فرنسا.

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ويواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه فرنسا الأولمبي في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ولأول مرة الزمالك يفوز على إنبي منذ 1014 يوما، إذ كانت المباراة في 2021 وانتصر الزمالك بهدفين دون رد عن طريق زيزو وعمر السعيد.

ووصل الزمالك للنقطة 52 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ليقتحم المربع الذهبي من 31 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة التاسعة برصيد 43 من 32 مباراة.

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