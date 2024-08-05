أولمبياد باريس - قذيفة محمود صابر في فرنسا تكتب هدف مصر الأول في نصف النهائي
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 23:27
كتب : FilGoal
سجل محمود صابر لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي هدف تقدم الفراعنة في شباك فرنسا في نصف نهائي الأولمبياد.
محمود صابر
النادي : بيراميدز
ويلعب منتخب مصر ضد فرنسا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
ونجح منتخب مصر في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 62 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
ويعد الهدف هو الأول الذي يسجله منتخب مصر في نصف نهائي الأولمبياد عبر التاريخ.
وذلك بعدما تأهل مرتين لنصف النهائي الأولى في عام 1928 وخسر ضد الأرجنتين، والثانية في عام 1964 وخسر من المجرب.
كذلك الهدف هو الأول الذي يسكن شباك فرنسا في أولمبياد باريس الجارية.
video:1
نرشح لكم
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الثلاثاء 6 أغسطس أولمبياد باريس – استقبال جماهيري لـ محمد السيد في القاهرة أولمبياد باريس - لاعبة السعودية تواجه لاعبة الكيان في منافسات التايكوندو أولمبياد باريس - مصارعة.. عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع يتأهلان للمنافسة على برونزية الترضية مباشر أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. تبديلات أخيرة أولمبياد باريس - إسبانيا إلى النهائي بفوز قاتل على المغرب.. وأسود الأطلس ينافس على البرونزية أولمبياد باريس - اللجنة الأولمبية تنفي اتهام لاعب الكرة الطائرة بالتحرش تشكيل أولمبياد باريس - شحاتة يعوض عيد في صفوف مصر أمام فرنسا