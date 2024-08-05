أولمبياد باريس - قذيفة محمود صابر في فرنسا تكتب هدف مصر الأول في نصف النهائي

سجل محمود صابر لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي هدف تقدم الفراعنة في شباك فرنسا في نصف نهائي الأولمبياد.

ويلعب منتخب مصر ضد فرنسا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

ونجح منتخب مصر في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 62 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ويعد الهدف هو الأول الذي يسجله منتخب مصر في نصف نهائي الأولمبياد عبر التاريخ.

وذلك بعدما تأهل مرتين لنصف النهائي الأولى في عام 1928 وخسر ضد الأرجنتين، والثانية في عام 1964 وخسر من المجرب.

كذلك الهدف هو الأول الذي يسكن شباك فرنسا في أولمبياد باريس الجارية.

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