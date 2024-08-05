للمرة الأولى منذ 1014 يوما.. الزمالك يهزم إنبي ويقتحم المربع الذهبي

حقق الزمالك الفوز على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع 22 التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أهداف الزمالك ناصر منسي (2) ويوسف إبراهيم أوباما (2)، بينما أحرز كل من أحمد أمين قفة ومحمد الناحس ثنائية إنبي.

ولأول مرة الزمالك يفوز على إنبي منذ 1014 يوما، إذ كانت المباراة في 2021 وانتصر الزمالك بهدفين دون رد عن طريق زيزو وعمر السعيد.

وأحرز منسي للمرة الأولى في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري.

أصبح أوباما ثاني هدافي الزمالك في الدوري خلال الموسم الحالي بـ8 أهداف وتخطى عبد الله السعيد.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الزمالك في الدوري الموسم الحالي بـ9 أهداف.

وعزز عمر جابر رقمه في صناعة الأهداف في موسم واحد، إذ يعتبر الموسم الحالي هو الأفضل له رقميا بالوصول للصناعة رقم 8 أهداف.

وللمباراة السادسة على التوالي لا يعرف إنبي الفوز على الإطلاق إذ خسر في 3 وتعادل في مثلهم.

ووصل الزمالك للنقطة 52 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ليقتحم المربع الذهبي من 31 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة التاسعة برصيد 43 من 32 مباراة.

افتتح منسي أهداف الزمالك في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مصطفى شلبي.

وضاعف منسي النتيجة في الدقيقة 14 من رأسية عقب عرضية من ركنية.

وتمكن أوباما من تسجيل الهدف الثالث بعد تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء من صناعة ناصر منسي في الدقيقة 59.

واختتم أوباما أهداف الزمالك في الدقيقة 63 بعد تسديدة على الطائر من صناعة عمر جابر.

واستعلت المباراة بعدما سجل قفة هدف إنبي الأول في الدقيقة 66 بعد عرضية أرضية سددها قفة من اللمسة الأولى.

وزادت المباراة اشتعالا ولكن متأخرا في الدقيقة 92 إذ سجل النحاس الهدف الثاني لإنبي من رأسية متقنة.

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