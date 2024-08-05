للمرة الأولى منذ 1014 يوما.. الزمالك يهزم إنبي ويقتحم المربع الذهبي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 23:09

كتب : FilGoal

الزمالك

حقق الزمالك الفوز على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع 22 التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أهداف الزمالك ناصر منسي (2) ويوسف إبراهيم أوباما (2)، بينما أحرز كل من أحمد أمين قفة ومحمد الناحس ثنائية إنبي.

ولأول مرة الزمالك يفوز على إنبي منذ 1014 يوما، إذ كانت المباراة في 2021 وانتصر الزمالك بهدفين دون رد عن طريق زيزو وعمر السعيد.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - لاعبة السعودية تواجه لاعبة الكيان في منافسات التايكوندو أولمبياد باريس - مصارعة.. عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع يتأهلان للمنافسة على برونزية الترضية بهدفيه في إنبي.. أوباما يصبح ثاني هدافي الزمالك في الدوري هذا الموسم للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي

وأحرز منسي للمرة الأولى في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري.

أصبح أوباما ثاني هدافي الزمالك في الدوري خلال الموسم الحالي بـ8 أهداف وتخطى عبد الله السعيد.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الزمالك في الدوري الموسم الحالي بـ9 أهداف.

وعزز عمر جابر رقمه في صناعة الأهداف في موسم واحد، إذ يعتبر الموسم الحالي هو الأفضل له رقميا بالوصول للصناعة رقم 8 أهداف.

وللمباراة السادسة على التوالي لا يعرف إنبي الفوز على الإطلاق إذ خسر في 3 وتعادل في مثلهم.

ووصل الزمالك للنقطة 52 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ليقتحم المربع الذهبي من 31 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة التاسعة برصيد 43 من 32 مباراة.

افتتح منسي أهداف الزمالك في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مصطفى شلبي.

وضاعف منسي النتيجة في الدقيقة 14 من رأسية عقب عرضية من ركنية.

وتمكن أوباما من تسجيل الهدف الثالث بعد تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء من صناعة ناصر منسي في الدقيقة 59.

واختتم أوباما أهداف الزمالك في الدقيقة 63 بعد تسديدة على الطائر من صناعة عمر جابر.

واستعلت المباراة بعدما سجل قفة هدف إنبي الأول في الدقيقة 66 بعد عرضية أرضية سددها قفة من اللمسة الأولى.

وزادت المباراة اشتعالا ولكن متأخرا في الدقيقة 92 إذ سجل النحاس الهدف الثاني لإنبي من رأسية متقنة.

الزمالك إنبي الدوري المصري أوباما ناصر منسي
نرشح لكم
بهدفيه في إنبي.. أوباما يصبح ثاني هدافي الزمالك في الدوري هذا الموسم للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي انتهت الدوري المصري - الزمالك (4)-(2) إنبي تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الزمالك "الرحلة مستمرة مع أعظم نادي في الكون".. الأهلي يجدد تعاقد السولية تشكيل الزمالك - سامسون وناصر يقودان الهجوم.. والشناوي يحرس المرمى ضد إنبي بسبب الاستياء من الموعد.. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية لمناقشة مصير كأس مصر بسبب موعد مباراتي دوري الأبطال.. تعديل بشأن مواجهة طلائع الجيش وبيراميدز
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - قذيفة محمود صابر في فرنسا تكتب هدف مصر الأول في نصف النهائي 15 دقيقة | باريس 2024
للمرة الأولى منذ 1014 يوما.. الزمالك يهزم إنبي ويقتحم المربع الذهبي 34 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - لاعبة السعودية تواجه لاعبة الكيان في منافسات التايكوندو 43 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - مصارعة.. عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع يتأهلان للمنافسة على برونزية الترضية 44 دقيقة | باريس 2024
بهدفيه في إنبي.. أوباما يصبح ثاني هدافي الزمالك في الدوري هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد باريس - مصر (1)-(1) فرنسا.. التعادل ساعة | باريس 2024
للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إسبانيا إلى النهائي بفوز قاتل على المغرب.. وأسود الأطلس ينافس على البرونزية 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو