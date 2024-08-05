أولمبياد باريس - لاعبة السعودية تواجه لاعبة الكيان في منافسات التايكوندو

تلعب السعودية دنيا أبو طالب ضد لاعبة الكيان الصهيوني أفيشاج سيمبرج.

تأتي هذه المباراة في دور الـ 16 لمنافسات التايكوندو تحت وزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقام المباراة يوم 7 الأربعاء 7 أغسطس.

والفائزة من هذه المواجهة ستلاقي الفائزة من مباراة التايلندية وونجباتانكيت، التي تنتظر الآن الفائزة من الدور التمهيدي بين المغربية أميمة البوشتي والتيمورية أنا دا كوستا.

دنيا أبو طالب هي أول لاعبة سعودية تتأهل ببطاقة التأهل المباشر دون دعوة من اللجنة الأولمبية في منافسات التايكوندو.