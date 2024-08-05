أولمبياد باريس - لاعبة السعودية تواجه لاعبة الكيان في منافسات التايكوندو

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

تلعب السعودية دنيا أبو طالب ضد لاعبة الكيان الصهيوني أفيشاج سيمبرج.

تأتي هذه المباراة في دور الـ 16 لمنافسات التايكوندو تحت وزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقام المباراة يوم 7 الأربعاء 7 أغسطس.

والفائزة من هذه المواجهة ستلاقي الفائزة من مباراة التايلندية وونجباتانكيت، التي تنتظر الآن الفائزة من الدور التمهيدي بين المغربية أميمة البوشتي والتيمورية أنا دا كوستا.

دنيا أبو طالب هي أول لاعبة سعودية تتأهل ببطاقة التأهل المباشر دون دعوة من اللجنة الأولمبية في منافسات التايكوندو.

أولمبياد باريس دنيا أبو طالب
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