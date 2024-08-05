أولمبياد باريس - مصارعة.. عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع يتأهلان للمنافسة على برونزية الترضية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 22:59

كتب : FilGoal

عبد اللطيف منيع - مصارعة رومانية

تأهل عبد اللطيف منيع المصارع المصري للمنافسة على الميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية بوزن 130 كجم.

وذلك بعدما خسر في ربع النهائي من التشيلي ياسماني فيرنانديز والذي تأهل إلى النهائي، ليؤهل بذلك منيع للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وسيلعب منيع ضد البلغاري كيريل ميلوف ظهر الغد بمنافسات وزن 130 كجم، وفي حالة فوزه سيلعب مباراة أخرى ضد المصارع الصيني لينج زي مينج لحسم صاحب الميدالية البرونزية.

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كذلك تأهل أيضا المصارع المصري مؤمن ربيع إلى منافسات الترضية في المصارعة الرومانية وزن 60 كجم.

وودع مؤمن ربيع المنافسات من ثمن النهائي بعد الخسارة من الصيني ساو ليجو.

وستكون مواجهة مؤمن ربيع ضد الفنزويلي رايبر رودريجيز، وفي حالة فوزه سيلعب ضد بطل كوريا الشمالية أونج سي ري لحسم صاحب البرونزية.

عبد اللطيف منيع المصارعة الرومانية أولمبياد باريس مؤمن ربيع
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