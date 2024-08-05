بهدفيه في إنبي.. أوباما يصبح ثاني هدافي الزمالك في الدوري هذا الموسم

سجل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك هدفين في إنبي.

ويواجه الزمالك منافسه إنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 22 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز أوباما هدفه الأول والثالث للزمالك في الدقيقة 60 من صناعة نصار منسي.

جوووووووول⚽🔥.. من هجمة مميزة أوباما يضيف الهدف الثالث للزمالك في شباك إنبي💥 pic.twitter.com/tkhDbCjhw5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 5, 2024

وأضاف أوباما الهدف الرابع في الدقيقة 63 من صناعة عمر جابر.

جوووووووول⚽🔥.. تمريرات رااائعة من لاعبي الزمالك ينهيها أوباما في مرمى إنبي ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه💥 pic.twitter.com/jItSVEjW5f — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 5, 2024

وبذلك أصبح أوباما ثاني هدافي الزمالك في الدوري خلال الموسم الحالي بـ8 أهداف وتخطى عبد الله السعيد.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الزمالك في الدوري الموسم الحالي بـ9 أهداف.

وعزز عمر جابر رقمه في صناعة الأهداف في موسم واحد، إذ يعتبر الموسم الحالي هو الأفضل له رقميا بالوصول للصناعة رقم 8 أهداف.

ويتقدم الزمالك على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف حتى الآن.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة في 31 مباراة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.