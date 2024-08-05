بهدفيه في إنبي.. أوباما يصبح ثاني هدافي الزمالك في الدوري هذا الموسم

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

يوسف أوباما

سجل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك هدفين في إنبي.

ويواجه الزمالك منافسه إنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 22 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز أوباما هدفه الأول والثالث للزمالك في الدقيقة 60 من صناعة نصار منسي.

أخبار متعلقة:
للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي أولمبياد باريس - إسبانيا إلى النهائي بفوز قاتل على المغرب.. وأسود الأطلس ينافس على البرونزية أولمبياد باريس - اللجنة الأولمبية تنفي اتهام لاعب الكرة الطائرة بالتحرش خبر في الجول - الرئيس السيسي يوجه بإحالة ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة

وأضاف أوباما الهدف الرابع في الدقيقة 63 من صناعة عمر جابر.

وبذلك أصبح أوباما ثاني هدافي الزمالك في الدوري خلال الموسم الحالي بـ8 أهداف وتخطى عبد الله السعيد.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الزمالك في الدوري الموسم الحالي بـ9 أهداف.

وعزز عمر جابر رقمه في صناعة الأهداف في موسم واحد، إذ يعتبر الموسم الحالي هو الأفضل له رقميا بالوصول للصناعة رقم 8 أهداف.

ويتقدم الزمالك على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف حتى الآن.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة في 31 مباراة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.

يوسف أوباما الزمالك إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
للمرة الأولى منذ 1014 يوما.. الزمالك يهزم إنبي ويقتحم المربع الذهبي للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي انتهت الدوري المصري - الزمالك (4)-(2) إنبي تشكيل إنبي - قفة يقود الهجوم ضد الزمالك "الرحلة مستمرة مع أعظم نادي في الكون".. الأهلي يجدد تعاقد السولية تشكيل الزمالك - سامسون وناصر يقودان الهجوم.. والشناوي يحرس المرمى ضد إنبي بسبب الاستياء من الموعد.. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية لمناقشة مصير كأس مصر بسبب موعد مباراتي دوري الأبطال.. تعديل بشأن مواجهة طلائع الجيش وبيراميدز
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - قذيفة محمود صابر في فرنسا تكتب هدف مصر الأول في نصف النهائي 16 دقيقة | باريس 2024
للمرة الأولى منذ 1014 يوما.. الزمالك يهزم إنبي ويقتحم المربع الذهبي 35 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - لاعبة السعودية تواجه لاعبة الكيان في منافسات التايكوندو 44 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - مصارعة.. عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع يتأهلان للمنافسة على برونزية الترضية 45 دقيقة | باريس 2024
بهدفيه في إنبي.. أوباما يصبح ثاني هدافي الزمالك في الدوري هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد باريس - مصر (1)-(1) فرنسا.. التعادل ساعة | باريس 2024
للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إسبانيا إلى النهائي بفوز قاتل على المغرب.. وأسود الأطلس ينافس على البرونزية 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو