انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر أمام فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

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ق 120 رأسية من بلال مظهر بين يدي الحارس الفرنسي

ق 118 ريان شرقي وسونجوتو ماجاسا بدلا من ماجنيس أكليوش وجان فيليب ماتيتا

ق 111 محمد حمدي ومصطفى سعد بدلا من زيزو ومحمد شحاتة

ق 108 الثالث لفرنسا.. تسديدة من أوليسيه بعد خطأ في التشتيت من شحاتة

ق 105+4 ركلة حرة من زيزو ولكن بجوار القائم.. إلى الشوط الثاني الإضافي

ق 104 أرنو كاليمويندو بدلا من لاكازيت

ق 102 حسام عبد المجيد يمنع الثالث من لاكازيت

ق 99 الثاني لفرنسا.. رأسية من ماتيتا

ق 98 زياد كمال بدلا من محمود صابر

ق 93 محمد طارق بدلا من إبراهيم عادل

ق 92 طرد عمر فايد بالإنذار الثاني عقب تدخل قوي من الخلف على ديزير دو

إلى الوقت الإضافي

ق 98 لا ركلة جزاء.. هناك دفع قبل لمسة اليد

ق 95 إنذار لعمر فايد بعد الاعتراض

ق 94 الحكم يراجع ركلة جزاء للمسة يد على عمر فايد

ق 89 أحمد عاطف وبلال مظهر بدلا من كريم الدبيس وأسامة فيصل

ق 84 هدف آخر لفرنسا ولكن الكرة تجاوزت الخط

ق 83 هدف التعادل من جان فيليب ماتيتا بعد بينية من ميشيل أوليسيه

ق 81 كاستيلو لوكيبا يسدد من بعيد ولكن بجوار القائم

ق 76 ديزير دو بدلا من أندري ضيوف في صفوف فرنسا

ق 75 رأسيتين متتاليتين من فرنسا الأولى من لاكازيت في العارضة والثانية من لويك باديه في القائم

ق 72 تسديدة من زيزو من بعيد تمر بجوار القائم

ق 64 رأسية من ماتيتا وحمزة علاء يتألق في إبعادها

ق 62 جوووووووول محمود صابر يسجل الأول

ق 60 لاكازيت يسدد من خطأ دفاعي ولكن بجوار القائم

استراحة

ق 40 لويك باديه يسدد بالرأس والكرة ترتطم بالقائم

ق 26 ميشيل أوليسيه يسدد ولكن بجوار القائم

ق 25 رأسية من عمر فايد ولكن بجوار القائم

ق 14 زيزو يسدد ولكن الحارس ريست يتصدى

ق 12 رأسية من ماتيتا تمر بجوار القائم

ق10 ميشيل أوليسيه يسدد ولكن الكرة ترتد من رأس حسام عبد المجيد

ق 4 أدريان تروفير يسدد وحمزة علاء يتصدى

ق 2 إبراهيم عادل يسدد الكرة الأولى خطيرة ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

منتخب مصر الأولمبي باريس 2024
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