انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر أمام فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
--
ق 120 رأسية من بلال مظهر بين يدي الحارس الفرنسي
ق 118 ريان شرقي وسونجوتو ماجاسا بدلا من ماجنيس أكليوش وجان فيليب ماتيتا
ق 111 محمد حمدي ومصطفى سعد بدلا من زيزو ومحمد شحاتة
ق 108 الثالث لفرنسا.. تسديدة من أوليسيه بعد خطأ في التشتيت من شحاتة
ق 105+4 ركلة حرة من زيزو ولكن بجوار القائم.. إلى الشوط الثاني الإضافي
ق 104 أرنو كاليمويندو بدلا من لاكازيت
ق 102 حسام عبد المجيد يمنع الثالث من لاكازيت
ق 99 الثاني لفرنسا.. رأسية من ماتيتا
ق 98 زياد كمال بدلا من محمود صابر
ق 93 محمد طارق بدلا من إبراهيم عادل
ق 92 طرد عمر فايد بالإنذار الثاني عقب تدخل قوي من الخلف على ديزير دو
إلى الوقت الإضافي
ق 98 لا ركلة جزاء.. هناك دفع قبل لمسة اليد
ق 95 إنذار لعمر فايد بعد الاعتراض
ق 94 الحكم يراجع ركلة جزاء للمسة يد على عمر فايد
ق 89 أحمد عاطف وبلال مظهر بدلا من كريم الدبيس وأسامة فيصل
ق 84 هدف آخر لفرنسا ولكن الكرة تجاوزت الخط
ق 83 هدف التعادل من جان فيليب ماتيتا بعد بينية من ميشيل أوليسيه
ق 81 كاستيلو لوكيبا يسدد من بعيد ولكن بجوار القائم
ق 76 ديزير دو بدلا من أندري ضيوف في صفوف فرنسا
ق 75 رأسيتين متتاليتين من فرنسا الأولى من لاكازيت في العارضة والثانية من لويك باديه في القائم
ق 72 تسديدة من زيزو من بعيد تمر بجوار القائم
ق 64 رأسية من ماتيتا وحمزة علاء يتألق في إبعادها
ق 62 جوووووووول محمود صابر يسجل الأول
ق 60 لاكازيت يسدد من خطأ دفاعي ولكن بجوار القائم
استراحة
ق 40 لويك باديه يسدد بالرأس والكرة ترتطم بالقائم
ق 26 ميشيل أوليسيه يسدد ولكن بجوار القائم
ق 25 رأسية من عمر فايد ولكن بجوار القائم
ق 14 زيزو يسدد ولكن الحارس ريست يتصدى
ق 12 رأسية من ماتيتا تمر بجوار القائم
ق10 ميشيل أوليسيه يسدد ولكن الكرة ترتد من رأس حسام عبد المجيد
ق 4 أدريان تروفير يسدد وحمزة علاء يتصدى
ق 2 إبراهيم عادل يسدد الكرة الأولى خطيرة ولكن بجوار القائم
بداية المباراة