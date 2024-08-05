للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي

سجل ناصر منسي لاعب الزمالك هدفه الأول في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري ضد إنبي.

ويواجه الزمالك منافسه إنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 22 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز منسي الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مصطفى شلبي.

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جوووووووول⚽🔥... ناصر منسي يفتتح التسجيل للزمالك في شباك إنبي بـ هدف رائع💥 pic.twitter.com/VmmC70YDi5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 5, 2024

وضاعف النتيجة في الدقيقة 14 عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق أحمد فتوح.

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يومك يا منسي⚽🔥.. ناصر منسي يضيف الهدف الثاني له وللزمالك في مرمى إنبي من رأسية مميزة💥 pic.twitter.com/Eo2LW3mIQE — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 5, 2024

وطوال الموسم سجل منسي 3 أهداف بواقع هدفين في الكونفدرالية وهدف في كأس مصر.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة في 31 مباراة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.