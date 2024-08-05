للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - مودرن فيوتشر

سجل ناصر منسي لاعب الزمالك هدفه الأول في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري ضد إنبي.

ويواجه الزمالك منافسه إنبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 22 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز منسي الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد عرضية من مصطفى شلبي.

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وضاعف النتيجة في الدقيقة 14 عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق أحمد فتوح.

وطوال الموسم سجل منسي 3 أهداف بواقع هدفين في الكونفدرالية وهدف في كأس مصر.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة في 31 مباراة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.

ناصر منسي إنبي الزمالك الدوري المصري
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