أولمبياد باريس - إسبانيا إلى النهائي بفوز قاتل على المغرب.. وأسود الأطلس ينافس على البرونزية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

إسبانيا

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بعد الفوز على المغرب في نصف النهائي بهدفين لهدف.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي منتظرا المتأهل من مباراة فرنسا ضد مصر التي تنطلق بعد قليل.

ويلعب منتخب المغرب على الميدالية البرونزية ضد الخاسر من لقاء فرنسا ومصر.

شهدت المباراة أولى أحداثها المثيرة في الدقيقة 14 بعدما تعرض الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف للإصابة بعد الاصطدام بأحد لاعبي إسبانيا.

ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه الحكم الرابع السويدي ويكمل المباراة.

وحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد تدخل على ريتشاردسون من قبل دفاع إسبانيا.

وخرج الحكم لمراجعة اللعبة وعاد وأكد على ركلة الجزاء.

وتقدم سفيان رحيمي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم المغرب في الدقيقة 36.

وأصبح الهدف هو السادس لسفيان رحيمي في أولمبياد باريس الجارية مع منتخب المغرب.

وكاد منتخب إسبانيا أن يسجل التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من أليكس بينيا اصطدمت بالقائم.

في الشوط الثاني استطاع منتخب إسبانيا تسجيل التعادل في الدقيقة 65 عن طريق فريمن لوبيز بتسديدة أرضية ذهبت على يسار الحارس منير المحمدي.

ومع استمرار الضغط من إسبانيا نجح الماتادور في تسجيل الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 85 عن طريق خوانلو سانشيز.

وسجل سانشيز الهدف بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد اختراق لدفاع المغرب.

ومرت الدقائق المتبقية والمغرب يحاول تسجيل التعادل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا.

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