أولمبياد باريس - اللجنة الأولمبية تنفي اتهام لاعب الكرة الطائرة بالتحرش

نفي ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن تحرش أحد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة بأحد لاعبات المنتخب الفرنسي.

وقال إدريس خلال تصريحاته الإعلامية اليوم: "بصفتي رئيسا للجنة الأولمبية المصرية لم أتلقَ أى اتصالات من قبل اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية".

وأضاف "في حالة حدوث واقعة تحرش يتم التعامل معها بشكل فورى وتتصاعد الأمور وتصل لرجال الأمن وهو ما لم يحدث".

وأوضح "بعثة مصر ملتزمة والجميع ينفذ التعليمات بدقة ولاتوجد أي واقعة خروج عن النص، وكل ما ذكر في هذا الصدد من وحي خيال المؤلف ولا أساس له من الصحة".

في الإطار ذاته عادت بعثة منتخب الكرة الطائرة رجال إلى مصر بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجهت بعثة فراعنة الكرة الطائرة بكامل صفوفها للقاهرة، نافية ترحيل أي من لاعبيها قبل العودة الجماعية كما تردد من قبل.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، 13 لاعبًا بواقع 12 أساسيين وواحد احتياطي وهم: حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبدالرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي.