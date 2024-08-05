أولمبياد باريس - اللجنة الأولمبية تنفي اتهام لاعب الكرة الطائرة بالتحرش

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

ياسر إدريس

نفي ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن تحرش أحد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة بأحد لاعبات المنتخب الفرنسي.

وقال إدريس خلال تصريحاته الإعلامية اليوم: "بصفتي رئيسا للجنة الأولمبية المصرية لم أتلقَ أى اتصالات من قبل اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية".

وأضاف "في حالة حدوث واقعة تحرش يتم التعامل معها بشكل فورى وتتصاعد الأمور وتصل لرجال الأمن وهو ما لم يحدث".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - في انتظار فرصة الترضية.. خسارة منيع ومؤمن ربيع بـ المصارعة أولمبياد باريس - اتحاد السلاح يرد على الاتهامات بإهمال منتخب السيدات أولمبياد باريس - اتحاد الرماية ينفي إصابة عمر خالد للحكم أولمبياد باريس - منتخب سيدات تنس الطاولة يودع منافسات الفرق أمام الصين

وأوضح "بعثة مصر ملتزمة والجميع ينفذ التعليمات بدقة ولاتوجد أي واقعة خروج عن النص، وكل ما ذكر في هذا الصدد من وحي خيال المؤلف ولا أساس له من الصحة".

في الإطار ذاته عادت بعثة منتخب الكرة الطائرة رجال إلى مصر بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجهت بعثة فراعنة الكرة الطائرة بكامل صفوفها للقاهرة، نافية ترحيل أي من لاعبيها قبل العودة الجماعية كما تردد من قبل.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، 13 لاعبًا بواقع 12 أساسيين وواحد احتياطي وهم: حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبدالرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي.

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس - قذيفة محمود صابر في فرنسا تكتب هدف مصر الأول في نصف النهائي أولمبياد باريس - لاعبة السعودية تواجه لاعبة الكيان في منافسات التايكوندو أولمبياد باريس - مصارعة.. عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع يتأهلان للمنافسة على برونزية الترضية مباشر أولمبياد باريس - مصر (1)-(1) فرنسا.. تبديلان للفراعنة أولمبياد باريس - إسبانيا إلى النهائي بفوز قاتل على المغرب.. وأسود الأطلس ينافس على البرونزية تشكيل أولمبياد باريس - شحاتة يعوض عيد في صفوف مصر أمام فرنسا تشكيل أولمبياد باريس - ماتيتا يقود هجوم فرنسا أمام مصر أولمبياد باريس - اتحاد السلاح يرد على الاتهامات بإهمال منتخب السيدات
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - قذيفة محمود صابر في فرنسا تكتب هدف مصر الأول في نصف النهائي 30 دقيقة | باريس 2024
للمرة الأولى منذ 1014 يوما.. الزمالك يهزم إنبي ويقتحم المربع الذهبي 49 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - لاعبة السعودية تواجه لاعبة الكيان في منافسات التايكوندو 58 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - مصارعة.. عبد اللطيف منيع ومؤمن ربيع يتأهلان للمنافسة على برونزية الترضية 59 دقيقة | باريس 2024
بهدفيه في إنبي.. أوباما يصبح ثاني هدافي الزمالك في الدوري هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد باريس - مصر (1)-(1) فرنسا.. تبديلان للفراعنة 2 ساعة | باريس 2024
للمرة الأولى هذا الموسم.. ناصر منسي يسجل في الدوري لـ الزمالك ضد إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إسبانيا إلى النهائي بفوز قاتل على المغرب.. وأسود الأطلس ينافس على البرونزية 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو