خبر في الجول - الرئيس السيسي يوجه بإحالة ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 20:52
كتب : FilGoal
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة ملف أحمد رفعت لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم للنيابة العامة للتحقيق فيه ، خاصة وأن القيادة السياسية لا تتردد فى الوقوف إلى جانب المواطنين للكشف عن ملابسات القضية برمتها.
أحمد رفعت
النادي :
وتأتى توجيهات الرئيس ، اتصالا بعدد من المواقف والقرارات المنحازة للشارع المصرى والمواطنين ، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تنحاز لتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشفافية ونزاهة ،كما يأتى القرار استكمالا لموقف سيادته الراسخ بدرء أية محاولات للخروج عن القانون.
وتوفي لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، أحمد رفعت، يوم السبت 7 يوليو 2024 عن عمر يناهز 30 عاما، بعد معاناة مع المرض.
وجاءت وفاة أحمد رفعت إثر تدهور حاد في حالته الصحية عقب إصابته بأزمة قلبية قبلها بحوالي 4 أشهر.
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