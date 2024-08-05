تشكيل أولمبياد باريس - شحاتة يعوض عيد في صفوف مصر أمام فرنسا

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي عن تشكيل فريقه لمواجهة فرنسا في نصف نهائي منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشارك أحمد مصطفى زيزو نجم منتخب مصر فوق السن بعد إصابته في المباراة الماضية.

فيما يغيب أحمد عيد الظهير الأيمن بسبب الإصابة، حيث يعوضه محمد شحاتة لاعب الوسط.

وتأهلت مصر على حساب باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر فازت فرنسا على الأرجنتين بهدف دون رد في ربع النهائي.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد شحاتة - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود صابر

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل

البدلاء: علي الجابري - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - زياد كمال - مصطفى سعد - بلال مظهر

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من إسبانيا والمغرب.