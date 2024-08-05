انتهت الدوري المصري - الزمالك (4)-(2) إنبي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - ناصر منسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الأسبوع المؤجل من الجولة 22.

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ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.، بينما يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة في 31 مباراة.

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انتهت

ق 92: جووول النحاس من رأسية متقنة.

ق 66: جووول أحمد أمين قفة بعد عرضية أرضية سددها قفة من اللمسة الأولى.

ق 63: جوووول أوباما بعد تسديدة على الطائر من صناعة عمر جابر.

ق 59: جووول أوباما بعد تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء من صناعة ناصر منسي.

ق 45: دخول أوباما بدلا من سامسون أكينيولا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 35: سيف جعفر يهدر فرصة سانحة للتسجيل بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء وتألق عبد الرحمن سمير في التصدي.

ق 14: جوووول ناصر منسي من رأسية عقب عرضية من ركنية.

ق 7: جووول ناصر منسي بعد عرضية من مصطفى شلبي.

بداية المباراة

الزمالك إنبي الدوري المصري قفة
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