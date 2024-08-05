تشكيل أولمبياد باريس - ماتيتا يقود هجوم فرنسا أمام مصر

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

فرنسا الأولمبي

أعلن تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر في نصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويستمر تشكيل فرنسا كما جاء في المباراة الماضية أمام الأرجنتين.

وفازت فرنسا على الأرجنتين بهدف دون رد في ربع النهائي.

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على الجانب الآخر تأهلت مصر على حساب باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: جيوم ريست

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - كاستيلو لوكيبا - لويك باديه - أدريان تروفير

خط الوسط: أندي ضيوف - ماجنيس أكليوش - جوري شوتار

خط الهجوم: ميشيل أوليسيه - جان فيليب ماتيتا - ألكساندر لاكازيت

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز بين المغرب وإسبانيا في نهائي الأولمبياد.

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